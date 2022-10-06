BIST 3.539
DOLAR 18,58
EURO 18,41
ALTIN 1.024,04
HABER /  POLİTİKA

Abdullah Gül'den Kemal Kılıçdaroğlu'na tam destek geldi! 'Olağanüstü bir gelişme tebrik ederim'

Abdullah Gül'den Kemal Kılıçdaroğlu'na tam destek geldi! 'Olağanüstü bir gelişme tebrik ederim'

Millet İtitfakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olacağı iddiaları bir türlü gündemden düşmeyen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtü teklifine tam destek geldi. "Memnun olunacak olağanüstü bir gelişme, tebrik etmek gerekir" diyen Gül, "Partiler üstü baktığınızda ülkenin normalleşmesi herkesi sevindirmelidir” ifadelerini kullandı.

Abone ol

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ismi ortak cumhurbaşkanı adayı olarak Fehmi Koru tarafından sık sık gündeme sokulurken, Gül'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Abdullah Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çağrısına ve kamuda başörtüsü serbestliğini içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sunmasına destek verdi. Gül'ün Erdoğan'ın "Yasa ile değil, Anayasa ile güvence altına alalım" teklifi için sessiz kalması dikkat çekti. 

Kılıçdaroğlu 'yasa' deyip Meclis'e teklif verdi

Bir yıldır helalleşme siyaseti yürüten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Ekim akşamı sosyal medya hesabından, “Çok açık yaralar var ve bu yaralar bizi geçmişe tutsak ediyor” açıklamasını yaptı. CHP liderinin “Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz” sözlerinin ardından 4 Ekim günü TBMM’ye bütün CHP milletvekillerinin imzasıyla başörtüsünü yasal güvence altına alan kanun teklifi sunuldu.

Erdoğan 'anayasa' deyince 'şartlı evet' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Başörtü için anayasal güvence getirelim" teklifine Özgür Özel 'hayır' derken CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özel'i açığa düşürerek 'şartlı evet' dedi. Kılıçdaroğlu Twitter hesabından "Eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

Gül: takdirle karıladım ve destekliyorum

Karar yazarı Elif Çakır’ın aktardığına göre, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kılıçdaroğlu’nun girişimini takdirle karşıladığını ve desteklediğini söyledi. Gül, “Uzun yıllar başörtüsü karşıtlığını kendisinin en önemli misyonu görmüş ve bundan dolayı birçok acılara sebep olmuş bir partinin bu hatasını nihayet görüp vazgeçmesi ve bunu tüm milletvekillerinin imzasıyla somutlaştırması Türkiye adına çok memnun olunacak olağanüstü bir gelişmedir. Böyle bir dönüşüme öncülük ettiği için de Kemal Beyi tebrik etmek gerekir. Partiler üstü baktığınızda ülkenin normalleşmesi herkesi sevindirmelidir” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu Hz. Muhammed soyundan bir seyyidmiş! Cemil Kılıç söyledi belgesi de varmış Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'evet' dedi! Aleviler dahil desteğe hazırız... Talimat verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Başörtüsünü Anayasa ile çözelim CHP başörtü teklifini Meclis'e sundu! Dün Kemal Kılıçdaroğlu duyurmuştu
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'da Sacha Boey kararı!
Galatasaray'da Sacha Boey kararı!
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Miray Daner büyüledi! Beyaz süper minisi olay oldu: "Sen gerçek misin be kadın"
Miray Daner büyüledi! Beyaz süper minisi olay oldu: "Sen gerçek misin be kadın"
Sonu Seksenler dizisi gibi olmasa bari deniyordu! Çabalar yetmedi TRT 1 erken finali duyurdu
Sonu Seksenler dizisi gibi olmasa bari deniyordu! Çabalar yetmedi TRT 1 erken finali duyurdu
Dünyayı ayağa kaldıran olay! Çocuk kreşine saldırı düzenlendi! En az 34 ölü 22 yaralı var
Dünyayı ayağa kaldıran olay! Çocuk kreşine saldırı düzenlendi! En az 34 ölü 22 yaralı var
Karanfilin saça faydaları inanılmaz! Karanfil kürü nasıl yapılır saçınıza sürerseniz...
Karanfilin saça faydaları inanılmaz! Karanfil kürü nasıl yapılır saçınıza sürerseniz...
Gülşen, polis merkezine imza vermeye gitti!
Gülşen, polis merkezine imza vermeye gitti!
Türkiye'yi M1117 ile tehdit edeceğiz! Yunanistan'dan ABD'li yetkilileri afallatan itirafı!
Türkiye'yi M1117 ile tehdit edeceğiz! Yunanistan'dan ABD'li yetkilileri afallatan itirafı!
Erzurum'da feci kaza! Önce savrulup düştü ardından ise...
Erzurum'da feci kaza! Önce savrulup düştü ardından ise...
Yargıtay kararıyla şoke oldu! Apartman sakiniyle tartıştı, çarpıcı 'kapıcı' hükmü
Yargıtay kararıyla şoke oldu! Apartman sakiniyle tartıştı, çarpıcı 'kapıcı' hükmü