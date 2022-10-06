Abdullah Gül'den Kemal Kılıçdaroğlu'na tam destek geldi! 'Olağanüstü bir gelişme tebrik ederim'

Millet İtitfakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olacağı iddiaları bir türlü gündemden düşmeyen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtü teklifine tam destek geldi. "Memnun olunacak olağanüstü bir gelişme, tebrik etmek gerekir" diyen Gül, "Partiler üstü baktığınızda ülkenin normalleşmesi herkesi sevindirmelidir” ifadelerini kullandı.

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ismi ortak cumhurbaşkanı adayı olarak Fehmi Koru tarafından sık sık gündeme sokulurken, Gül'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Abdullah Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çağrısına ve kamuda başörtüsü serbestliğini içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sunmasına destek verdi. Gül'ün Erdoğan'ın "Yasa ile değil, Anayasa ile güvence altına alalım" teklifi için sessiz kalması dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu 'yasa' deyip Meclis'e teklif verdi

Bir yıldır helalleşme siyaseti yürüten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Ekim akşamı sosyal medya hesabından, “Çok açık yaralar var ve bu yaralar bizi geçmişe tutsak ediyor” açıklamasını yaptı. CHP liderinin “Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz” sözlerinin ardından 4 Ekim günü TBMM’ye bütün CHP milletvekillerinin imzasıyla başörtüsünü yasal güvence altına alan kanun teklifi sunuldu.

Erdoğan 'anayasa' deyince 'şartlı evet' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Başörtü için anayasal güvence getirelim" teklifine Özgür Özel 'hayır' derken CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özel'i açığa düşürerek 'şartlı evet' dedi. Kılıçdaroğlu Twitter hesabından "Eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

Gül: takdirle karıladım ve destekliyorum

Karar yazarı Elif Çakır’ın aktardığına göre, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kılıçdaroğlu’nun girişimini takdirle karşıladığını ve desteklediğini söyledi. Gül, “Uzun yıllar başörtüsü karşıtlığını kendisinin en önemli misyonu görmüş ve bundan dolayı birçok acılara sebep olmuş bir partinin bu hatasını nihayet görüp vazgeçmesi ve bunu tüm milletvekillerinin imzasıyla somutlaştırması Türkiye adına çok memnun olunacak olağanüstü bir gelişmedir. Böyle bir dönüşüme öncülük ettiği için de Kemal Beyi tebrik etmek gerekir. Partiler üstü baktığınızda ülkenin normalleşmesi herkesi sevindirmelidir” ifadelerini kullandı.