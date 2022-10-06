İstanbul'da özel yurtta korkunç olay! Genç kızın halini gören sağlıkçı fenalaştı

İSTANBUL Sarıyer'de özel bir yurtta 24 yaşındaki yabancı uyruklu üniversite öğrencisi, yurdun teras katından düşerek aşağıdaki demir korkuluklara saplandı. Talihsiz öğrencinin cansız bedeni vücudundan çıkarılamayan korkulukla beraber ambulansa alındı. O sırada bir sağlık görevlisi fenalık geçirdi. Polisin soruşturması sürüyor.

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Olay, Sarıyer Ayazağa’da bulunan özel bir kız öğrenci yurdunda saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Sabahattin Zaim Üniversitesi Rehberlik Psikolojik Danışmanlık öğrencisi Maha Ibrahim Omar (24) bilinmeyen bir nedenle yurdun teras katından aşağı düştü.

Yurdun demir korkuluklarına saplanan Somali uyruklu genç kız, feci şekilde can verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşlarına rağmen kızın cesedi korkuluklardan çıkarılamadı.

Cesedi demirlikle beraber kaldırılırken görevli fenalaştı

Korkuluk demirleri kesilerek demirlikle beraber kızın cesedi ambulansa konuldu. Olay yerinde müdahalede bulunan sağlık görevlilerinden biri ise fenalaştı.

Valizini alıp ayrılanlar oldu

Sağlık görevlisine arkadaşları müdahale etti. Çevredeki vatandaşlar olayı şaşkınlıkla izlerken, yurttaki öğrencilerden bazıları ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bazı öğrenciler de valizleriyle birlikte yurttan ayrıldı.

Olayı duyan bir vatandaş, ‘’Markete gidiyordum. Baktım, bir kalabalık var. ’Bu ne?’ diye sordum. Yurttaki bir çocuğun düştüğünü söylediler" dedi.

Genç kızın cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.