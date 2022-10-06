BIST 3.539
DOLAR 18,58
EURO 18,41
ALTIN 1.024,04
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da özel yurtta korkunç olay! Genç kızın halini gören sağlıkçı fenalaştı

İstanbul'da özel yurtta korkunç olay! Genç kızın halini gören sağlıkçı fenalaştı

İSTANBUL Sarıyer'de özel bir yurtta 24 yaşındaki yabancı uyruklu üniversite öğrencisi, yurdun teras katından düşerek aşağıdaki demir korkuluklara saplandı. Talihsiz öğrencinin cansız bedeni vücudundan çıkarılamayan korkulukla beraber ambulansa alındı. O sırada bir sağlık görevlisi fenalık geçirdi. Polisin soruşturması sürüyor.

Abone ol

Olay, Sarıyer Ayazağa’da bulunan özel bir kız öğrenci yurdunda saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Sabahattin Zaim Üniversitesi Rehberlik Psikolojik Danışmanlık öğrencisi Maha Ibrahim Omar (24) bilinmeyen bir nedenle yurdun teras katından aşağı düştü.

Yurdun demir korkuluklarına saplanan Somali uyruklu genç kız, feci şekilde can verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşlarına rağmen kızın cesedi korkuluklardan çıkarılamadı.

Cesedi demirlikle beraber kaldırılırken görevli fenalaştı

Korkuluk demirleri kesilerek demirlikle beraber kızın cesedi ambulansa konuldu. Olay yerinde müdahalede bulunan sağlık görevlilerinden biri ise fenalaştı.

Valizini alıp ayrılanlar oldu

Sağlık görevlisine arkadaşları müdahale etti. Çevredeki vatandaşlar olayı şaşkınlıkla izlerken, yurttaki öğrencilerden bazıları ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bazı öğrenciler de valizleriyle birlikte yurttan ayrıldı.

Olayı duyan bir vatandaş, ‘’Markete gidiyordum. Baktım, bir kalabalık var. ’Bu ne?’ diye sordum. Yurttaki bir çocuğun düştüğünü söylediler" dedi.
Genç kızın cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara, Adana, Hatay, Mersin, Ordu ve Denizli için meteorolojiden çok önemli uyarı fena geliyor
Ankara, Adana, Hatay, Mersin, Ordu ve Denizli için meteorolojiden çok önemli uyarı fena geliyor
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Milli Eğitim Bakanı Özer yeni uygulamayı duyurdu: Öğrenci kendi seçecek
Milli Eğitim Bakanı Özer yeni uygulamayı duyurdu: Öğrenci kendi seçecek
Galatasaray'da Sacha Boey kararı!
Galatasaray'da Sacha Boey kararı!
Miray Daner büyüledi! Beyaz süper minisi olay oldu: "Sen gerçek misin be kadın"
Miray Daner büyüledi! Beyaz süper minisi olay oldu: "Sen gerçek misin be kadın"
Sonu Seksenler dizisi gibi olmasa bari deniyordu! Çabalar yetmedi TRT 1 erken finali duyurdu
Sonu Seksenler dizisi gibi olmasa bari deniyordu! Çabalar yetmedi TRT 1 erken finali duyurdu
Dünyayı ayağa kaldıran olay! Çocuk kreşine saldırı düzenlendi! En az 34 ölü 22 yaralı var
Dünyayı ayağa kaldıran olay! Çocuk kreşine saldırı düzenlendi! En az 34 ölü 22 yaralı var
Bu mikrop mide kanserine sebep oluyor! Belirtilerini yaşarsanız doktora koşun
Bu mikrop mide kanserine sebep oluyor! Belirtilerini yaşarsanız doktora koşun
Karanfilin saça faydaları inanılmaz! Karanfil kürü nasıl yapılır saçınıza sürerseniz...
Karanfilin saça faydaları inanılmaz! Karanfil kürü nasıl yapılır saçınıza sürerseniz...
Gülşen, polis merkezine imza vermeye gitti!
Gülşen, polis merkezine imza vermeye gitti!