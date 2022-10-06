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Ankara, Adana, Hatay, Mersin, Ordu ve Denizli için meteorolojiden çok önemli uyarı fena geliyor

Ankara, Adana, Hatay, Mersin, Ordu ve Denizli için meteorolojiden çok önemli uyarı fena geliyor

TÜRKİYE Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü son hava durumu raporuyla illeri uyardı. Bugün şiddetli yağışlar Akdeniz Bölgesi'nde Adana ve Hatay'ı da vuracak. Karadeniz Bölgesi'nde ise Ordu ve Giresun için uyarı verildi. Ankara'da da yağışlar devam edecek valilik dikkatli olun diye uyardı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Sivas ve Kayseri hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Afyonkarahisar, Denizli, Adana ve Mersin çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden orta kuvvette; Marmara ile Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bugün şiddetli yağmur beklenen iller

Meteoroloji bugün özellikle Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar beklendiğini, sel ve fırtınanın etkili olacağını duyurdu. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen ise bu listeye yeni illeri ekledi. Orhan Şen'in bugün şiddetli yağış var dediği iller listesi şöyle: Afyon, Denizli, Adana, Mersin ve Hatay... Orhan Şen, Ordu ve Giresun'u da uyardı ve "Bugün Marmara’nın doğusu Batı Akdeniz İç Anadolu, Batı Orta ve doğuda yağışlar kuvvetli olacak" dedi. 

Ankara hava durumu

Başkent Ankara'da yağışlar pazar gününe kadar devam edecek. Aralıklarla yağışların yoğun olması bekleniyor. Ankara Valiliği sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması için uyarı yayınladı. Ankara'da hava sıcaklığı 18 derecelere indi. 

Adana 5 günlük hava durumu raporu

Hatay 5 günlük hava durumu tahmini

Mersin 5 günlük hava durumu tahmini

Ordu 5 günlük meteoroloji hava durumu tahmini

Giresun 5 günlük hava durumu 

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