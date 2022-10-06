Bugün fena geldi yarın daha beter! Meteoroloji uzmanı yeni hafta için şaşırttı: Adana, Hatay, İstanbul
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu verdi. Şiddetli yağışlar bugün Akdeniz bölgesini kapsamına aldı. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen ise Adana, Hatay, Mersin dahil illeri saydı ve uyardı. İstanbul'da yağışlar devam edecek hafta sonu için de hava durumu tahmini belli oldu. Önümüzdeki haftanın havasında ise sürpriz var.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün yurdun büyük bir kısmında yer yer kuvvetli yağışlar görülecek. Yağışların şiddetli olacağı yerler Akdeniz Bölgesi'ndeki iller. Yarın yani 7 Ekim 2022 cuma günü yağışlar etki alanını genişleterek daha yoğunlaşacak. Hafta sonu için de plan yapanlara kötü haber var. İstanbul ve Ankara'da aralıklarla süren yağışlar da 2 gün boyunca devam edecek. İzmir için ise şiddetli rüzgar uyarısı geldi. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, 'kışlıkları çıkarın' diyerek yeni bilgiler verdi. Orhan Şen'in uyardığı illerin arasında Adana dışında Afyon ve Karadeniz illeri de bulunuyor. İşte bugünün ve önümüzdeki 5 günün hava durumu.
Bugün hava durumu nasıl?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Sivas ve Kayseri hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Afyonkarahisar, Denizli, Adana ve Mersin çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden orta kuvvette; Marmara ile Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
İstanbul 2 gün daha böyle önümüzdeki hafta güzel
İstanbul'da aralıklarla görülen yağışlar bugün, yarın ve cumartesi günü devam edecek. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, "Bugün İstanbul yerel olarak yağışlı daha çok anadolu yakasında yağış görülecek" uyarısında bulundu. Yağışların 2 gün daha bu şekilde devam edeceğini belirten Orhan Şen, hava sıcaklığının 22 derece civarında olacağını belirtti. Önümüzdeki hafta için ise iyi haber var. Haftaya İstanbulda sıcaklık 2-3 C artacak.
Ankara hava durumu
Başkent Ankara'da yağışlar pazar gününe kadar devam edecek. Aralıklarla yağışların yoğun olması bekleniyor. Ankara Valiliği sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması için uyarı yayınladı. Ankara'da hava sıcaklığı 18 derecelere indi.