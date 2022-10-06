Bugün fena geldi yarın daha beter! Meteoroloji uzmanı yeni hafta için şaşırttı: Adana, Hatay, İstanbul

Bugün hava durumu nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Sivas ve Kayseri hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Afyonkarahisar, Denizli, Adana ve Mersin çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden orta kuvvette; Marmara ile Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.