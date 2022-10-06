Kekim kabarmıyor, böreğim yanıyor diyenler bu fırın hatalarını yapmayın!

Birçok kişinin evinde, daha lezzetli ve pratik yemek pişirebilmek için fırın bulunur. Kimileri için fırın kullanmak, mükemmel yemekler için bir vazgeçilmezdir. Ama fırında daha lezzetli yemekler yapayım derken sağlığınızı tehlikeye attığını unutmayın. Fırın kullananların çoğunun yaptığı hataları sizler için derledik...

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Birçok kişinin, lezzetli yemekler pişirmek için sık sık kullandığı fırınları, aslında çok yanlış kullandığınızın farkında mısınız? Ailenize enfes yemekler pişirmek isterken, sağlıklarını tehlikeye atıyor olabilirsiniz. Fırın kullanan çoğu kişinin sık sık yaptığı hataları sizler için derledik. İşte fırın kullanırken en çok yapılan o önemli hatalar...

Fırın temizliği

En sık yapılan hatalardan bir tanesi hiç şüphesiz fırın temizliği konusundadır. Birçok yemeğin suyu ve yağı pişerken fırının içini pisletebiliyor. Fırınınızı temizlemeyerek ise hem fırının bozulmasına hem de kendinizin ve yemeklerinizi yiyen kişilerin sağlığını bozabilirsiniz.

Fırın nasıl temizlenir?

Fırınınızın temizliğini yapmak için çeyrek su bardağı tuz, çeyrek su bardağı karbonat ve yarım 1 su bardağı suyu karıştırın. Tamamen metal görünen noktalara dokunmadan bu karışımı yağlı ve kirli olan bölgelere uygulayın. Ardından iyice fırçalayarak temiz bir bezle kurutun.

Fırına hava aldırın

Fırının altındaki, üstündeki ve kenarlarındaki hava alan yerleri kapatmanız da yanlış bir kullanım yöntemidir. Çünkü bu şekilde hava giriş çıkışını engellemiş olursunuz ve bu durum da fırındaki yemeğinizin doğru ısıda pişmesini zorlaştırır. Böyle yaparak, fırının her yerinin eşit derecede ısınmasını imkansız hale getiriyorsunuz.

Alt tabana alüminyum folyo sermek

Pişen yemeklerden damlayan veya dökülen parçaların fırınınızı kirletmesini istemiyor olabilirsiniz. Fakat bu durumda alüminyum folyoyla tabanı kapatmak iyi bir fikir değildir. Çünkü alüminyum folyo ısıyı yansıtır ve fırının sıcaklığına etki eder. Hatta bazen fırın içinde eriyerek büyük zararlar verebilir.

Cam buharı

Eğer fırınınızın camında buharlanma görürseniz aslında bu, yalıtımda bir sorun olduğu anlamına gelir. Buharlanmanın yoğun olması fırın lastiklerinin değişmesinin zamanının geldiğinin bir habercisi olabilir.

Temizlerken sıvı kaçırmak

Fırının düğmelerine doğrudan sıkılan temizlik spreyleri onların bağlı olduğu elektrikli devrelerin içine girebilir ve makineye ciddi şekilde zarar verebilir. Bu yüzden onları nemli bir bezle silmeniz çok daha yerinde bir hareket olacaktır.

Isınmak için kullanmak

Özellikle kış aylarında birçok kişi bu yönteme başvuruyor. Fakat fırınların ısınma kaynağı olarak tasarlanmadığını ve yaydıkları sıcaklığın küçük bir kutunun içini ısıtmak için hesaplandığını akıldan çıkarmamak gerekiyor. Ayrıca, eğer gazlı fırın kullanıyorsanız ve fırını ısıtıp kapağını açıp ısınmaya çalışırsanız bu durum karbonmonoksit zehirlenmesine yol açabilir.