Bahar Candan yine pes dedirtti bacaklarını yana açıp bikinisiyle poz verdi!

İşte Benim Stilim isimli programla ünlenen Nihal-Bahar Candan kardeşlerden Bahar Candan, ilginç sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündem oluyor. Tatil pozlarına hız kesmeden devam eden Bahar Candan, son paylaşımıyla dikkat çekti. Teknede bikinisiyle poz veren Candan'ın siyah saçtan sarıya geçerek imaj değiştirdiği görüldü.

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TV8'de yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan, iddialı Instagram paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettirmeyi başarıyor. Simsiyah saçlarını sarıya boyayarak imaj değişikliğine giden Bahar Candan, mavi bikinili tekne pozuyla dikkatleri üzerine çekti. Candan'ın tekne pozuna yorum yağdı.

Yeni imajı beğenilmedi

Sarı saçlarıyla bambaşka bir görüntüye kavuşan Bahar Candan'ın yeni hali ise bazı takipçileri tarafından beğenilmedi. Ünlü isme, ''Bence yeniden siyaha dön'' yorumları yapıldı.

Onlyfans'te 1 milyon kazanmış

Onlyfans'a giren Bahar Candan daha önce takipçi kazanmak için çıplak pozlarını paylaşmıştı. Bahar Candan son olarak bu platformu gelir kapısı olarak kullandığını açıklayarak kazandığı parayı söyledi. Bahar Candan iddiasına göre Onlyfans'tan bir ayda 1 milyon TL kazanmış.

En çok ayak seviyorlar

Candan konuşmasında "Başlamadan önce anlaşma yaptım zaten oraya girdiğim için de para aldım, Instagram'ı hiç nude kullanmadım cinselliğimi abartarak kullanmadım" dedi. Bahar Candan açıklamasının devamında "En çok ayak ilgi çekiyor, ayak çok seviyorlar. Damarlar mı dikkat çekiyor acaba... " yorumunda bulundu.

Dubai'ye gelene günlük 300 dolar

Geçtiğimiz aylarda kendisiyle Dubai'ye gelecek birini aramaya başladığını duyuran Candan, Instagram hesabından kriterlerini de sıralamış ve günlük olarak 300 dolar vereceğini duyurmuştu.

Bahar Candan kimdir?

Doçent doktor bir baba ve ev hanımı bir annenin kızı olan Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile birlikte İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanındı. Hukuk fakültesinde eğitim gören Bahar Candan, kafa karıştıran açıklamaları ve cesur paylaşımlarıyla sık sık gündeme oturuyor.

Instagram'da 500 binden fazla takipçisi bulunan Bahar Candan, duştan paylaştığı çıplak pozla tepki çekmişti. Eleştiriler sonrası duş pozunu silen Bahar Candan'a, Seyhan Soylu canlı yayında tövbe ettirmişti.

Yürüyüşü, konuşma şekliyle taklitleri yapılan Bahar Candan, sosyal medya üzerinden yaptığı iddialı paylaşımlarla gündemde kalmayı başarıyor. Her yaptığı olay olan Bahar Candan, "Dondurma Gibisin" isimli parçasına çektiği klibin ardından "Dom Pérignon" isimli parçasına çektiği kliple konuşulmuştu.

Bahar Candan daha önce de bir moda yarışmasında yarışmıştı.