Kemal Kılıçdaroğlu’na 17-25 Aralık fezlekesi! Ses kayıtlarını Meclis'te dinletmişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da aralarında bulunduğu 34 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Kılıçdaroğlu hakkındaki fezlekenin, 17-25 Aralık soruşturmaları kapsamında “Gizliliğin ihlali” suçlamasıyla açılan dava kapsamında hazırlandığı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis'e gönderilen fezleke sayısı 24'e çıktı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da aralarında bulunduğu 34 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığı’na sunuldu. CHP lideri Kılıçdaroğlu için 8 yıl aranın ardından gelen 24’üncü fezlekenin “Gizliliğin ihlali” suçlamasıyla açılan dava kapsamında hazırlandığı ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu 11 Şubat 2014 tarihinde Meclis’teki grup toplantısında bazı iş insanlarının Sabah Gazetesi ve ATV'nin satın alınmasıyla ilgili havuz oluşturulduğuna dair konuşmalar olduğu iddia edilen ses kayıtlarını dinletti.

Kılıçdaroğlu hakkında açılan soruşturmaya Nisan 2014’te kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilirken, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vekillerinin itirazı üzerine Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından bu karar kaldırıldı ve yeniden soruşturma başlatıldı.

Erdoğan’ın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kendisinin şikayetçi olduğu davalardan feragat ettiğini açıklayıp dosyaya dilekçe sunmasına rağmen CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında 2016 yılında “Gizliliğin ihlali” suçlamasıyla iddianame düzenlendi.

Kılıçdaroğlu hakkında 18’i Cumhurbaşkanına hakaret suçu gerekçesiyle düzenlenmiş toplam 24 fezleke bulunuyor.