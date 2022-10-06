Daha önce görmediğimiz türler Türkiye'de! Uzmanın uyarıları herkesi korkuttu
Dünyayı etkileyen iklim değişikliği Türkiye'de de büyük ölçüde sonuçlar doğurmaya başladı. Su baskınları, aşırı sıcakların yanı sıra artık hiç görmediğimiz tropikal böcekler de ülkemizde. Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan konuya ilişkin son açıklamasıyla ürküttü.
Bugün kaban yarın kısa kolu giyip kafamızı karıştıran ya da yaşadığımız yeri bir saatte su altında bırakan baskınlarla uğraşırken şimdi de daha önce hiç görmediğimiz böcekleri görmeye başladık.
Üstelik bazıların sayısında anormal artışlar da yaşanıyor. Nedenini söylemek çok basit 'küresel ısınma' ama ya çözümü?
Uzmandan uyarılar
NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, iklim değişikliğiyle birlikte tropikal hastalıkların ve böceklerin Türkiye'de de etkili olacağını ve bu konuda mutlaka uzman yetiştirilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Sosyal medyada yer alan bir görüntüde, Edirne'de olduğu belirtilen bir yurtta 'devasa' bir böcek görülüyor.