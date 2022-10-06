Türkiye'nin en zengin adamıyla evli! Yasemin Özilhan bakın nereden alışveriş yapıyormuş şaşıracaksınız

2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan'la dünyaevine giren Yasemin Özilhan oyunculuğa da bırakmıştı. Şimdilerde sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan oyuncu, gerek giyim tarzı gerek sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Önceki gün Ortaköy’de gerçekleşen bir lansmanda objektiflere yansıyan Özilhan, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

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'Doktorlar' dizisinde hayat verdiği 'Ela Altındağ' karakteriyle yıldızı parlayan Yasemin Özilhan, İzzet Özilhan ile dünya evine girdikten sonra oyunculuğu bırakmıştı. Geçtiğimiz haftalarda eşiyle birlikte bir düğüne katılmıştı. Özilhan'ın kıyafeti çok beğenilmişti.

Taşlı elbisesi çok beğenilmişti

Stiliyle her daim adından söz ettiren eski oyuncu, gecede Elif Cığızoğlu'nun tasarımı minik taşlarla bezeli bir elbise tercih etmişti. Elbisesini aynı taşlardan yapılmış küpesiyle tamamlayan Özilhan'ın topuz saçları, sade makyajı çok beğenilmişti. Elbisesini sosyal medya hesabından da paylaşmıştı.

Gazetecilerin sorularını yanıtladı

Yasemin Özilhan, önceki gün Ortaköy’de gerçekleşen bir lansmanda objektiflere poz verdi. Şıklığıyla dikkat çeken oyuncu, gazetecilerin sorularını cevapladı.

"Sadece benim kıyafetlerim ve takılarım pahalı değil ki. Artık her şey pahalı, peynir de pahalı süt de pahalı" sözleriyle bir kez daha tepki çekti.

Eskisi gibi artık çok alışveriş yapmadığını söyleyen diyen Özilhan, "Ekonomik anlamında geçtiğimiz bu zor günlerden dolayı bende bu anlamda harcamalarımı kıstım. Yeri geliyor indirimlere baktığım oluyor tabii. Sadece lüks markalardan alışveriş yapıyorum gibi bir durum söz konusu değil. Yeri gelir pazardan da alışveriş yaparım” ifadelerini kullandı.

''3-5 bine giyinen de var''

Yasemin Özilhan yıllar önce de marka takıntısının olmadığını söylemiş ve "İlla pahalı olması gerekmiyor. 3-5 bine giyinen de var. Önemli olan yakıştırmaktır" demişti. Yasemin Özilhan'ın bu açıklamaları tepki görmüştü.

45 bin liralık krem önermişti

Yasemin Özilhan daha önce sosyal medya hesabından '45 bin TL' değerindeki bir kremi önerdiği iddiasıyla gündeme gelmişti. Ünlü ismin önerdiği kremin 45 bin TL olduğunu iddia eden sosyal medya kullanıcıları, Özilhan'ı linç etmişti.

2. Sayfa'ya özel açıklama yapan Özilhan, "45 bin TL'lik kremi ne tavsiye ederim ne de kullanırım" diyerek yalanlamıştı. Özilhan, geçen aylarda da kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle yaptığı atıştırmalık ile konuşulmuştu.