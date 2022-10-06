Bülent Arınç'tan başörtü çıkışı! Siyasetçilere tövbe kapısını kim kapatabilir?

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'tan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtü çıkışına destek geldi. "Siyasetçilere tövbe kapısını kim kapatabilir?" diye soran Arınç, "Bunu söyleyen bir insanın boğazına sarılmak gerekmez" diyerek AK Parti kanadından gelen tepkileri eleştirdi.

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den sonra TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışına destek verdi. Arınç, TV5’te yaptığı değerlendirmede CHP liderinin başörtüsü çağrısı için şunları kaydetti:

- Kılıçdaroğlu'nu bu noktaya getiren 2 şey var; Muhafazakar kesimle barışabilmek, Muhafazakar kesimde oluşturulan "Bakın yarın CHP gelirse başörtüsünü yine yasaklar" algısını kırarak bunu yasal düzenleme oturtmak.

Kılıçdaroğlu oy alabilmek için yapıyor

- Siyasetçi gözüyle bakmamı lazım. Bir iş yapıyorsanız karşılığını oy alarak almayı düşünürsünüz. Kılıçdaroğlu da bunun için yapıyor.

- Yani helalleşmeyi niye yapıyor? Başörtülü kardeşlerimizle neden bir araya geliyor, onları ön plana koyuyor? Sultan Kara’yı neden evinde ziyaret ediyor?

Hemen boğazına sarılmak gerekmez

- "Ey muhafazakar kesim ben sana yanlışlıklar yaptım geçmişte olanlar için beni affet” diyor.

- Dindar insanlar için bile tövbe kapısı her zaman açıktır, siyasetçilere tövbe kapısını kim kapatabilir? Bunu söyleyen bir insanın boğazına sarılmak gerekmez.

Başörtü tartışmasında ne olmuştu?

Bir yıldır helalleşme siyaseti yürüten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Ekim akşamı sosyal medya hesabından, “Çok açık yaralar var ve bu yaralar bizi geçmişe tutsak ediyor” açıklamasını yaptı. CHP liderinin “Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz” sözlerinin ardından 4 Ekim günü TBMM’ye bütün CHP milletvekillerinin imzasıyla başörtüsünü yasal güvence altına alan kanun teklifi sunuldu.

Erdoğan 'anayasa' deyince 'şartlı evet' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Başörtü için anayasal güvence getirelim" teklifine Özgür Özel 'hayır' derken CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özel'i açığa düşürerek 'şartlı evet' dedi. Kılıçdaroğlu Twitter hesabından "Eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.