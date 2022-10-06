Komşuların tarif istediği kıyır kıyır üç malzemeli un kurabiyesi

Günün en güzel saati 5 çayının yanına şipşak hazır olacak bir tarif arıyorsanız un kurabiyesi size göre. Sadece 3 malzemeyle yapabileceğiniz enfes bir tarif. Tereyağı, pudra şekeri ve un ilavesiyle hazırlanan bu tatlı kurabiyeler, kaşıkla şekil alıp önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15-20 dakika gibi kısa bir sürede pişiyor.

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Tarifi denemeden önce şunu hatırlatalım: çırpılmış yumurta akına batırdığınız kurabiyelerin üzerini ceviz kırıklarına bulayıp tepsiye dizebilir, bu şekilde cevizli kurabiyeler de hazırlayabilirsiniz. Şimdi tarifimizin malzemelerine geçelim…

Malzemeler

250

gram

tereyağı

1

su bardağı

pudra şekeri

3,5

su bardağı

un

Yapılışı

Oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağını geniş bir karıştırma kabına alın.

Pudra şekerini katıp tereyağıyla birlikte krema kıvamını alana kadar karıştırın.

Elenmiş unu azar azar katıp kurabiye hamurunu toparlanana kadar yoğurun.

Arzuya göre dondurma kaşığı ile top şeklini verdiğiniz kurabiye hamurlarını, yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, üzerleri hafif bir renk alana kadar 15-20 dakika pişirin. Ilık olarak servis edebilirsiniz.

Püf noktalar

Kullandığınız tüm malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Kurabiye hamuru toparlanıp ele yapışmayacak bir kıvam alana kadar azar azar un eklemeyi sürdürün.

Bu tarifin yanına soğuk sütlü kahve çok yakışacaktır.

Malzemeler

1 shot espresso (Eğer bol kahveli seviyorsanız 2 shot da kullanabilirsiniz) ya da 1 tatlı kaşığı granül kahve

1 su bardağı soğuk süt

Dilediğiniz miktarda buz küpü

French press veya süt köpürtücü (Kahve ya da bitki çayı demliği olarak da bilinen manuel pistonlu pot)

Yapılışı

Eğer evinizde espresso makinesi ya da moka potunuz varsa her zaman yaptığınız gibi espressonuzu hazırlayın. Eğer granül kahve kullanacaksanız granül kahvenizi bir türk kahvesi fincanı kadar sıcak suyun içinde güzelce çözdürün.

Kahveniz hazır olduktan sonra buzdolabından çıkardığınız soğuk sütü French press ya da bir süt köpürtücü ile güzelce köpürtün. Tüm malzemeler hazır olduğuna göre birleştirme aşamasına geçebilirsiniz. Kullanmak istediğiniz bardağı çıkarın. İçine önce dilediğiniz miktarda buz küpü koyun. Ardından üzerine hazırladığınız kahveyi aktarın. Son olarak köpürttüğünüz soğuk sütü ilave edip karıştırın.