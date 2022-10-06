Otobüse su koymak isterken oldu! İETT şoförü hastanede ölümle savaşıyor

Talihsiz olay İstanbul Gaziosmanpaşa'daki bir İETT durağında meydana geldi. Otobüsün radyatörüne su koymak isteyen şoföre, bilinmeyen nedenle harekete geçerek arkasından gelen bir başka otobüs çarptı. İki aracın arasında sıkışan şoför ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

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Gaziosmanpaşa Belediyesinin arkasında yer alan otobüs durağında park halindeki otobüsün radyatörüne su koymak isteyen İETT şoförü İrfan T, aracın arkasına geçti.

Bu sırada otobüsün arkasında park halinde bulunan ve bilinmeyen nedenle hareket eden başka bir İETT otobüsü, İrfan T'ye ve önündeki araca çarptı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Her iki otobüsün arasında sıkışan İrfan T, ağır yaralandı. Olayı gören diğer sürücüler tarafından kurtarılan İrfan T, hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olaya ilişkin incelemeleri sürüyor.