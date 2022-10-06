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Gelibolu'da orman yangını çıktı uçaklar, helikopterler bölgede

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gelibolu'da orman yangını çıktı uçaklar, helikopterler bölgede

 ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Karainebeyli köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 9 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 15 arazöz, 3 dozer, ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel ile çevre belediye ve kurumlara ait ekipler yönlendirildi.

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