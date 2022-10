Șomer Șef biten evliliği hakkında itiraflarda bulundu: ''İlişkimiz eskimişti''

'MasterChef Türkiye' yarışmasında jüri üyeliği yapan, sempatik tavırları ve giyim tarzıyla da adından sıkça söz ettirmeyi başaran Somer Sivrioğlu, Youtube'da Katarsis programına konuk oldu. Pınar Kayabaşı ile aşk yaşayan Somer Şef, eski eşi Aslı Sivrioğlu ile biten evliliği hakkında konuştu.

Abone ol

Somer Sivrioğlu, 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'ndan çekişmeli davanın anlaşmalıya dönmesi sonucu boşanmıştı. Aslı Sivrioğlu'nun ise nafaka ve tazminat talebinde bulunmadığı öğrenilmişti. İki çocuklarının velayeti Sidney’de yaşayan anne Aslı Sivrioğlu’na verilmişti.

Aşk yüzünden iyi çocuk olamadım

Gökhan Çınar'ın programı Katarsis'e konuşan Somer Sivrioğlu hayatının dönüm noktasını anlattı.

İlk gerçek ve mantıklı aşık olduğum zaman çok farklı bir şey yaşadım. Lise zamanlarında aşık olduğum kız benim yine çok yakın olduğum bir arkadaşımla sevgili oldu. O arkadaşım bir gün bana geldi ve dün akşam onun elini tuttum ve öpüştük dedi. O an işte dönüştüğümü hissettim. O zamana hep iyi bir çocuktum. Arkadaşım ise serseri, hayta ve çok yakışıklı bir çocuktu. Kendi kendime iyi olmak işe yaramıyor dedim. Okulun iyi olması, iyi bir çocuk olmak veya güzel şiir yazmak bir işe yaramamıştı benim için. İlerleyen zamanlarda bambaşka bir Somer geldi. Gözlükleri attım, okulu biraz saldım ve o bu bana çok iyi geldi. Çok ciddi bir dönüm noktası oldu.

Aslı Sivrioğlu ile ilişkileri eskimiş

''29 yaşında evlendim, 20 yıla yakın süre evli kaldım. Eşim ile yurt dışında evliydim. Böyle olunca ona çok daha fazlasını yüklüyorsun. O benim sadece eşim, partnerim veya aşığım değil, aynı zamanda dert ortağım, iş ortağım ve yoldaşımdı. Böyle olunca her şeyi çok daha yoğun yaşıyorsun. Her şeyi ondan bekliyorsun ve her şeyi ona vermeye çalışıyorsun. Bu da doğal olarak yıpratıcı oluyor.''

Sivrioğlu bu sözlerin ardından ilişkilerinin eskidiğini söyledi. İlişkinin iki kişi arasında yaşandığını ve kendisinin daha açık olması gerektiğini söyleyen Somer Sivrioğlu kendisinin de hatalarının olduğunu itiraf etti.

''İyi ki Aslı'yla çocuğumuz var''

Eski eşim ile ilgili itiraflarda bulunan Sivrioğlu, herkesle aşk yaşandığını ama herkesle çocuk yapılmadığını söyledi.

''Bu dönem çocuklarımla bir aradayım ve bana çok iyi geliyor. Ben de onların hayatında olmaya çalışıyorum. Oğlum ve kızımla ilişkim çok iyi. Birlikte hayatı sorguluyoruz Dürüst bir ilişkimiz var. O açıdan da çok mutluyum" dedi.