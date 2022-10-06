İtalyan lezzeti panna cotta nasıl yapılır yedikçe bir daha yiyeceksiniz!

Üzerinde ahududulu ya da böğürtlen sosu, lokum gibi tam kıvamında muhallebisiyle misafirlerinizi ve sizi mest edecek İtalyan lezzeti panna cotta tarifini sizler için hazırladık. Dünyaca ünlü İtalyan lezzeti panna cotta sütlü ve hafif tatlılardan vazgeçemeyenler için altın değerinde bir tarif olacak. İşte panna cotta tarifi...

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Jelatin ile kalınlaştırılmış ve kalıplandırılarak tatlandırılmış bir İtalyan tatlısı olan panna cotta farklı bir tatlı tarifi arayanlara göre. Panna cottanın üzeri krem, kahve, ya da orman meyveleriyle tatlandırılabiliyor. Çok farklı çeşitleri bulunan panna cottayı ahududulu versiyonuyla deneyeceğiz. Peki panna cotta nasıl yapılır? Yapımındaki püf noktalar neler? Malzemeleri nelerdir? İşte panna cotta yapılışı...

Panna cotta malzemeleri

3 yaprak jelatin

250 ml süt

250 ml krema

1 vanilya çubuğu

2 yemek kaşığı şeker

Sos için;

3/4 su bardağı şeker

1 su bardağı su

350 gr ahududu

Panna cotta nasıl yapılır?

Panna cotta için, jelatin yapraklarını yumuşayana kadar soğuk suda bekletin. Sütü, kremayı, vanilya çubuğunu ve şekeri bir tencereye koyun ve kaynamaya bırakın. Jelatin yapraklarından suyunu sıkın ve kaynayan karışımınıza ekleyin. Jelatin eriyene kadar karıştırın. Servis kaselerine boşaltın ve ılıdıktan sonra buzdolabında dinlenmeye alın. Sos için şeker ve suyu bir tencereye alın, kaynamaya bırakın. Isıyı azaltın ve şeker eriyene kadar pişirin. Tencereyi ocaktan alın ve ahududuların yarısını ekleyin. Bir el blenderi kullanarak, sosu pürüzsüz olana kadar karıştırın. Sosu elek yardımıyla bir kaba alın ve kalan meyveyi karıştırın. Servis yapmak için her panna cottayı bir servis tabağına çevirin. Üzerine hazırladığınız sostan dökün.