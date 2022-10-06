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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'ya geldi!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'ya geldi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katılmak üzere, Prag'a geldi.  Erdoğan, havalimanında kendisini karşılayanlar arasında yer alan Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ile selamlaştı.

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 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 10.20'de, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin yanı sıra AB üyesi olmayan 17 Avrupa ülkesinin davet edildiği Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katılmak üzere, Çekya'nın başkenti Prag'a geldi.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Prag'a gitti.

 Erdoğan, havalimanında kendisini karşılayanlar arasında yer alan Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ile selamlaştı.

Prag'da ellerinde Türk bayraklarıyla kendisine sevgi gösterisinde bulunan gurbetçileri selamlayan Erdoğan, aracından inerek onlarla bir süre sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

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