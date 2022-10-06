Tüyler ürperten keşif! Anne karnındaki çocuğa kadar ulaşabiliyor...

Bilim insanları yaptığı bir çalışmada şok eden bir gerçeği ortaya çıkardı. Yapılan çalışmaya göre eğer anne, hava kirliliği bulunan bir ortamdaysa havadaki partiküller rahimde bulunan bebeğe kadar ulaşabiliyor.

Abone ol

İskoçya ve Belçika'da bulunan Aberdeen ve Hasselt Üniversiteleri'nde yapılan bir çalışma oldukça korkutucu bir gerçeği gözler önüne serdi. Yapılan çalışmaya göre, hava kirliliği bulunan bir ortamda bulunan anne, havadaki partiküllerin karnındaki bebeğe kadar ulaşmasına sebep oluyor.

Avrupalı bilim insanları korkutucu bir ilke imza attı ve anne rahmindeki bebeklere kirli havadaki partiküllerin ulaşabildiğini tespit etti.

İlk kez anlaşıldı

Bilim insanları hava kirliliğinden meydana gelen nano partiküllerin plasentaya ve oradan da fetüsün organlarına ulaşabildiğini tespit ederken bunun ilk kez anlaşılabildiğini de belirtti.

Aberdeen ve Hasselt Üniversiteleri’nde yapılan araştırmada bu mevzunun bebeklerin rahimdeki organ gelişimi esnasında ciddi problem yaratabileceği de kaydedildi. Bilim insanları İskoçya’nın Aberdeen ve Grampian bölgelerinde 60 anne ve bebeğini takip etti. Doku örnekleri alınırken bilim kişileri göbek bağında “siyah karbon partiküller” buldu. Bu partiküllerin anne ve bebekte de rastlandığı açıklandı.

Böbrek, ciğer ve beyin etkileniyor

Bilim insanları bu durumun annenin çevre kirliliğine maruz kalması nedeniyle olduğunu tahmin ederken bu partiküllerin bebeğin böbrek, ciğer ve beyinlerinde de görüldüğü açıklandı.

Dizel, kömür ve diğer yakıtların yanması sonucunda meydana gelen siyah karbon parçacıklarının ilk kez gelişmekte olan fetüste görüldüğü de kayıtlara geçti.

Hamilelerin dikkat etmesi gerekenler

Kadınların hayatları boyunca en dikkat etmesi gereken dönemlerin başında hamilelik dönemi geliyor. Sağlıklı bir doğum yapmak ve sağlıklı bir bebek dünyaya getirmek için dikkat edilmesi gereken birçok konu bulunuyor. İşte hamile kadınların mutlaka doğum yapana kadar ve doğumdan bir süre sonra dikkat etmesi gereken oldukça önemli konular...