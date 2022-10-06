Türkiye, İsrail Büyükelçisi olarak Şakir Torunlar'ı atıyor! Filistin 'Kudüs Yıldızı Nişanı' vermişti

TÜRKİYE ile İsrail arasındaki normalleşme sonrası karşılıklı büyükelçi atanması kararlaştırılmış ve İsrail Dışişleri Bakanlığı Komitesi, Irit Lillian'ın Ankara Büyükelçisi olarak atanmasına karar vermişti. Türkiye'nin de İsrail Büyükelçisi olarak eski Kudüs Başkonsolosu Şakir Torunlar'ı atayacağı belirtiliyor.

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İsrail ve Türkiye arasında yürütülen normalleşme sürecinin ardından ilişkilerin tekrar büyükelçi seviyesine çıkarılmasına karar verilmişti. İsrail Dışişleri Bakanlığı Komitesi, Irit Lillian'ın Ankara Büyükelçisi olarak atanmasına karar vermiş, Bakanlar Kurulu'nun onayı bekleniyordu. Türkiye'nin de İsrail Büyükelçisi'nin belirlendiği iddia edildi.

Dışişleri Bakanı, elçileri arayıp tebliğ etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun çarşamba gece saatlerinde yeni görev yerlerini tebligatta bulunmak için büyükelçilerine telefon açtığı belirtildi. T24'ün haberine göre, Türkiye yeni İsrail Büyükelçisi olarak Şakir Torunlar' seçti.

Abbas 'Kudüs Yıldızı Nişanı' takmıştı

Torunlar, 2010-2013 yılları arasında Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu olarak görev yapmıştı. Kudüs'te görev yaptığı dönemde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Torunlar'a ülkesinin en büyük devlet nişanı olan “Kudüs Yıldızı Nişanı”nı vermişti.

İsrail Ankara için Irit Lillian'ı seçti

19 Eylül'de İsrail Dışişleri Bakanlığı Komitesi, Irit Lillian’ın Ankara Büyükelçisi olarak atanmasına karar vermişti. Bu atamanın hayata geçmesi için hükümetin onayı bekleniyordu.