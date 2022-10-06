FOX'un yeni bombası Darmaduman dizisi sosyal medyaya damga vurdu! "Buralar alev alacak"

Televizyon ekranlarında yeni yayın dönemin başlamasıyla birçok dizi izleyici ile buluşmak gün sayıyor. İddialı dizi projelerinin izleyici ile buluştuğu bu dönemde FOX TV bombayı patlattı ve Darmaduman dizisinin ilk tanıtımı yayınladı. Zengin oyuncu kadrosu ve konusu ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Darmaduman dizisi sosyal medyaya da damga vurdu.

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FOX TV'nin yeni dizisi Darmaduman, izleyici buluşmak için gün sayıyor. Dizinin ilk tanıtım fragmanının yayınlanmasının ardından Darmaduman dizisi ile ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. Darmaduman Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancaktutan, Aytaç Şaşmaz, Aslıhan Malbora, Necip Memili ve Nur Fettahoğlu gibi ünlü isimlerin yer aldığı proje konusu ve oyuncu kadrosuyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki Darmaduman dizisinin yayın tarihi, Darmaduman konusu ve Darmaduman oyuncuları kimler? İşte FOx TV'nin yeni bomba dizisi ile ilgili derlediğimiz bilgiler haberimizde...

Darmaduman dizisinin konusu ne?

Fox tv'de yayınlanacak olan Darmaduman dizisi yakında başlıyor. Bomba diziden ilk tanıtım geldi. ABD yapımı olan, 1990-2000 yılları arasında yayınlanan ve tüm dünyada ilgiyle izlenen Beverly Hills, 90210 dizisinden uyarlanacak projenin senaryosunu Damla Serim kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Deniz Yorulmazer oturuyor. Darmaduman dizisinin konusu ise yıllar süren küslükten sonra baba evine dönen Harun ve ailesinin hayatı konu ediliyor. Dizinin hikayesinde gençlerin hayatı, arkadaşlığı ve aşkı keşfettiği görülürken yetişkinlerin de kendi iç hesaplaşmaları yer almaktadır.

Darmaduman dizisinin oyuncuları kimler?

FOX TV'nin iddialı dizisi Darmaduman'ın oyuncu kadrosunda; Hafsanur Sancaktutan (Derin), Mert Yazıcıoğlu (Kerem), Aslıhan Malbora (Ece), Aytaç Şaşmaz (Evren), Necip Memili (Harun), Nur Fettahoğlu (Beliz), Metin Coşkun, Meral Çetinkaya, Aslı Orcan gibi ünlü isimler yer alıyor.

Darmaduman dizisinin yayın tarihi ne zaman?

İlk fragmanı yayınlanan ve zengin oyuncu kadrosu, konusu ile tüm dikkatleri üzerine çeken Darmaduman dizisinin yayın tarihi de merak konusu merak edilmeye başlandı. Herhangi resmi bir açıklama bulunmazken Darmaduman dizisinin yakın tarihte FOX TV'de izleyici ile buluşması bekleniyor.

Sosyal medyaya damga vurdu

Darmaduman dizisinin ilk tanıtımı yayınlanmasının ardından sosyal medya platformu twitter'da konuşulmaya başladı. Netflix'te yer alan 'Dünyayla Benim Aramda' dizisindeki mastürbasyon sahneleri ile son dönemde sık sık gündeme gelen güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan ile Aşk 101'de Sinan karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile ilgili birçok tweet atıldı. Dizide iki oyuncuyu bir arada gören hayranları, "Asıl size yavaş", "Bu ikiliyi bir arada görmek harika", "Buralar alev alacak" gibi yorumlarda bulunarak çok sayıda paylaşımlarda bulundular.