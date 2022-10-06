Skandal hastanenin faaliyetleri durduruldu! Hasta yakınları tepki gösterdi

İSTANBUL Ataşehir'de skandal görüntülerin çıktığı Özel Bayındır Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından faaliyetlerini durdurma cezası verildi. Bugün faaliyetlerinin durdurulmasının ardından hastanede tedavi gören hasta yakınları duruma tepki gösterdi.

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İstanbul Ataşehir'deki İçerenköy Bayındır Hastanesi'nde geçtiğimiz gün çıkan skandal görüntülerin ardından Sağlık Bakanlığı harekete geçmişti. Bakanlığı’na bağlı müfettişlerin incelemelerinin ardından hastane faaliyetlerinin durulması kararı alındı.

Hastanenin faaliyeti bugün itibariyle durduruldu. Ekipler hastane girişine şerit çekti. Olaya ilişkin hastanede yatan diğer hasta yakınları da duruma tepki gösterdi. Öte yandan yoğun bakımda yatan hastaların başka hastanelere sevk edileceği öğrenildi.

Skandal görüntülerde ne vardı?

İstanbul İçerenköy'deki Özel Bayındır Hastanesi’nin yoğun bakımındaki skandal görüntülerden ilki 10 Temmuz 2021 gününe ait. Hemşire Ali E. elinde tuttuğu paraları Hasta N.Z.’nin yüzüne atıyor. Yaşlı kadın odadaki diğer hemşirelere bakarak bir şeyler söylemeye çalışsa da sesi çıkmıyor ama dudaklarından "Allahı'ından bul" dediği anlaşılıyor. Paraları tutan hemşire ise “Bu paraları sana niye veriyoruz biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağız” dedikten sonra eliyle kadının böbreğini keser gibi hareketler yapıyor. Bu sırada bir diğer hemşire, “Al bu paraları k... sok desene N.” deyip gülmeye başlıyor.