BIST 3.553
DOLAR 18,58
EURO 18,39
ALTIN 1.024,99
HABER /  GÜNCEL

Skandal hastanenin faaliyetleri durduruldu! Hasta yakınları tepki gösterdi

Skandal hastanenin faaliyetleri durduruldu! Hasta yakınları tepki gösterdi

İSTANBUL Ataşehir'de skandal görüntülerin çıktığı Özel Bayındır Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından faaliyetlerini durdurma cezası verildi. Bugün faaliyetlerinin durdurulmasının ardından hastanede tedavi gören hasta yakınları duruma tepki gösterdi.

Abone ol

İstanbul Ataşehir'deki İçerenköy Bayındır Hastanesi'nde geçtiğimiz gün çıkan skandal görüntülerin ardından Sağlık Bakanlığı harekete geçmişti. Bakanlığı’na bağlı müfettişlerin incelemelerinin ardından hastane faaliyetlerinin durulması kararı alındı.

Hastanenin faaliyeti bugün itibariyle durduruldu. Ekipler hastane girişine şerit çekti. Olaya ilişkin hastanede yatan diğer hasta yakınları da duruma tepki gösterdi. Öte yandan yoğun bakımda yatan hastaların başka hastanelere sevk edileceği öğrenildi.

Skandal görüntülerde ne vardı?

İstanbul İçerenköy'deki Özel Bayındır Hastanesi’nin yoğun bakımındaki skandal görüntülerden ilki 10 Temmuz 2021 gününe ait. Hemşire Ali E. elinde tuttuğu paraları Hasta N.Z.’nin yüzüne atıyor. Yaşlı kadın odadaki diğer hemşirelere bakarak bir şeyler söylemeye çalışsa da sesi çıkmıyor ama dudaklarından "Allahı'ından bul" dediği anlaşılıyor. Paraları tutan hemşire ise “Bu paraları sana niye veriyoruz biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağız” dedikten sonra eliyle kadının böbreğini keser gibi hareketler yapıyor. Bu sırada bir diğer hemşire, “Al bu paraları k... sok desene N.” deyip gülmeye başlıyor.

İlgili Haberler
Hastanedeki skandalda yeni ses kayıtları çıktı! O hastanede 5 kişi ölmüş
ÖNCEKİ HABERLER
Pınar Altuğ 27 yıl öncesine götürdü! Instagram'ı fena salladı: "Yok böyle bir duru güzellik"
Pınar Altuğ 27 yıl öncesine götürdü! Instagram'ı fena salladı: "Yok böyle bir duru güzellik"
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Türkiye, İsrail Büyükelçisi olarak Şakir Torunlar'ı atadı! Filistin 'Kudüs Yıldızı Nişanı' vermişti
Türkiye, İsrail Büyükelçisi olarak Şakir Torunlar'ı atadı! Filistin 'Kudüs Yıldızı Nişanı' vermişti
2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Fransız yazar Annie Ernaux'un oldu
2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Fransız yazar Annie Ernaux'un oldu
İtalyan lezzeti panna cotta nasıl yapılır yedikçe bir daha yiyeceksiniz!
İtalyan lezzeti panna cotta nasıl yapılır yedikçe bir daha yiyeceksiniz!
Tüyler ürperten keşif! Anne karnındaki çocuğa kadar ulaşabiliyor...
Tüyler ürperten keşif! Anne karnındaki çocuğa kadar ulaşabiliyor...
Kahvenizi için telvesini aman dökmeyin! İşte kahve telvesiyle yüz maskesi yapımı
Kahvenizi için telvesini aman dökmeyin! İşte kahve telvesiyle yüz maskesi yapımı
Bakan Soylu tarih verip açıkladı! Flaş mesaj! 'Türkiye bunu ilk kez duyacak'
Bakan Soylu tarih verip açıkladı! Flaş mesaj! 'Türkiye bunu ilk kez duyacak'
Șomer Șef biten evliliği hakkında itiraflarda bulundu: ''İlişkimiz eskimişti''
Șomer Șef biten evliliği hakkında itiraflarda bulundu: ''İlişkimiz eskimişti''
Anayasa Mahkemesi'nden Pamukova'daki korkunç tren kazasına ilişkin karar!
Anayasa Mahkemesi'nden Pamukova'daki korkunç tren kazasına ilişkin karar!