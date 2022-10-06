Altın Kelebek'te yaprak dökümü! Çekilen çekilene: Bir usta oyuncu daha adaylıktan çekildi

Bu yıl 48’incisi düzenlenecek olan Altın Kelebek'te yaprak dökümü yaşanıyor. Daha önce adaylıktan çekildiklerini açıklayan Vahide Perçin, Armağan Çağlayan, Işıl Yücesoy, Aslı Şafak, Şanışer, Işın Karaca ve Yeşim Salkım gibi ünlü isimlere bir yenisi daha eklendi. Usta oyuncu Özlem Türkad da adaylıktan çekildiğini açıkladı.

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Altın Kelebek Ödülleri'nde yaprak dökümü yaşanmaya devam ediyor. Bu yıl 48’incisi düzenlenecek etkinliğe aday olan birçok usta oyuncu ve ünlü şarkıcı adaylıktan "oylamayı adaletli bulmadıkları gerekçesiyle" çekildiğini açıklamıştı. Son olarak "En İyi Dizi Kadın Oyuncu” kategorisinde aday gösterilen tecrübeli oyuncu Özlem Türkad da adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Adaylıktan çekilen çekilene

48’incisi düzenlenecek Altın Kelebek Ödülleri daha yapılmadan gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce 'Altın Kelebek' almak için can atan birçok ünlü isim ödül töreni adaletli bulunmadığı nedeniyle birer birer yer aldıkları kategorilerden gösterildiği adaylıklardan çekilmeye başladı.

Vahide Perçin, Altın Kelebek adaylığından çekildi

ATV ekranlarında yayınlanan 'Aldatmak' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Vahide Perçin, geçtiğimiz hafta Altın Kelebek Ödül töreninde adaylıktan çekildiğini duyurmuştu. Perçin yaptığı açıklamada, "Altın Kelebek adaylık seçiminin uzun zamandır adaletli yapılmadığına inandığım için adaylıktan çekiliyorum. Adaylık seçiminin uzun zamandır adaletli yapılmadığına inandığım için adaylıktan çekiliyorum. Vahide Perçin… Saygılarımla…" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü isimler adaylıktan çekildiğini açıklamıştı

Bu yıl 48. düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri adaylıklarından Armağan Çağlayan, Işıl Yücesoy, Aslı Şafak, Şanışer, Işın Karaca ve Yeşim Salkım gibi isimler daha önce çekildiğini açıklamıştı. Bu kervana katılan Vahide Perçin'in ardından Özlem Türkad da katıldı. Geçen yıl da Güvenç Dağüstün, Candaş Tolga Işık, Doğan Duru ve Ceylan Ertem adaylıktan çekilmişti.

"Oy verme sistemini doğru bulmuyorum"

Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Dizi Kadın Oyuncu” kategorisinde aday gösterilen tecrübeli oyuncu Özlem Türkad da adaylıktan çekildiğini açıklarken, “En İyi Dizi Kadın Oyuncu” kategorisinde aday gösterildiğim Pantene Altın Kelebek Ödülleri”nden oy verme sistemini doğru bulmadığım için çekildiğimi buradan arz etmek isterim. Tüm Altın Kelebek ekibine ve seyircilerimize teşekkür ediyorum… Saygılar…” ifadelerini kullandı.

İşte Özlem Türkad'ın o paylaşımı;

Özlem Türkad kimdir? Özlem Türkad nereli, kaç yaşında?

Özlem Türkad, 10 Ağustos 1971 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 51 yaşındaki usta oyuncu Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvar Bölümü’nden mezun olmuştur. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev yapan Özlem Türkad, TRT'de oynayan “Seksenler” dizisinde Rasim Öztekin’in canlandırdığı Fehmi’nin eşi Rukiye karakteri ile tanınmaya başlamış ve çok sevilmiştir.