Mısır Piramitleri'nin sırrı ortaya çıktı! Yüzyıllardır yanlış biliyormuşuz

Yaklaşık 3 bin yıl önce insan eliyle inşa edilmiş en büyük yapı olan üç piramitle ilgili en merak edilen konuların başında ise piramitlerin nasıl yapıldığı ve kim tarafından yapıldığıydı. İşçilerin köle olduğu, zorla çalıştırıldığı biliniyordu. Araştırmacılar piramitlerle ilgili yeni bulgular ortaya çıkardı.

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Araştırmacıların son yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan bilgiler bu zamana kadar Mısır Piramitleriyle ilgili doğru bildiğimiz pek çok şeyi değiştirebilecek gibi duruyor. İşte Mısır Piramitleri'ne dair ortaya çıkan 5 sır...

İnşa edenler köle değilmiş

Araştırma sonuçlarına göre Mısır Piramitleri'ni inşa edenler bizlere yıllardır anlatıldığı gibi köleler değildi. Yüzyıllar boyunca birçok kişi piramitleri bir deri bir kemik kalmış, efendileri tarafından güneşin altında zorla kırbaçlanan insanların yaptığını düşündü. Çünkü kimse güneşin altında uzun saatler boyunca inşa etmeyi kabul etmez diye düşünülüyordu. Zaten büyük film endüstrisi Hollywood'un yansıttığı da buydu. Piramitler mutlaka birileri tarafından zorla yaptırılmış olmalıydı. Üstelik Tevrat'ın ikinci kitabı Mısır'dan Çıkış'ta da İbrani kölelerden bahsediliyordu. Yıllardır birçok insan piramitlerin köleler tarafından inşa edildiğine inansa da günümüzde buna dair bir bilgi yok. 2000'lerde Gize piramitlerinin olduğu bölgede işçi köylerinin keşfedilmesi arkeologların ve bilim insanlarının konuya çok daha farklı bakmasını sağladı.

Piramitler yetenekli işçiler tarafından yapıldı

İşçi köylerinde yapılan arkeolojik ve bilimsel çalışmalar Keops'ta çalışan işçilerle ilgili başka bir gerçeği de ortaya çıkardı. Yapılan araştırmalara göre piramitlerin yapımında efendileri tarafından kırbaçlanan köleler değil, aksine iyi beslenen, emeğinin karşılığını alan, öldüğünde saygı gören yetenekli işçi ve zanaatkarlar çalışıyordu. Çünkü böylesine büyük bir piramidi inşa edebilmek için çok fazla insanın iş gücüne, yeteneğine ve bu iş gücünü koordine edebilecek bir organizasyona ihtiyaç vardı. Aynı günümüzdeki gibi işçi-usta ilişkisi o zamanlarda da vardı.

10-20 bin kişi çalıştı

Mısır Piramitlerini inşa eden işçilere günlük ekmek ve bira verildiği de kabul gören bir bilgiydi. Araştırmacılar balık ve et de verildiğini ve hatta işçilerin aileleriyle birlikte yaşadığı da ortaya çıktı. Bunun yanı sıra yaralanmaları ve hastalıkları da tedavi edebilen doktorların bulunduğuna dair kanıtlar mevcuttu.

Heredot piramitlerin yapımında 100 bin kişinin çalıştığını belirtirken, yeni araştırmalar piramitlerin yapımında 10 ila 20 bin kişi çalıştığını ortaya koydu. İşçiler önce 2 bin kişilik gruplara, ardından vasıflılar ve vasıfsızlar olmak üzere ikiye ayrılıyorlardı.

Vergi ödememek için çalışmış olabilirler

İşçilerin Mısır Piramitlerinde iyi koşullar altında çalıştığı söyleniyor. Ama kendi istekleriyle de çalışmadıkları söylendi. Her ne kadar işçiler ağır koşullar altında çalışmasa da araştırmalar işçilerin kendi istekleriyle orada olduklarını göstermiyordu. Mısır'daki liderler tarafından kaydedilen belgelerde piramitlerin inşası gibi büyük projelerde firavuna işçi sağlama sorumluluğundan bahsediliyordu. Gize'de yapılan arkeolojik çalışmalar da Mısır'ın dört bir yanından gelen işçilerin olduğunu kanıtladı. Bir teoriye göre işçiler vergi ödemek yerine piramitlerin inşasında çalışmayı tercih olabilirlerdi.