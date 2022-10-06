Lastiği patlayan THY uçağında dehşet anları! Patlama oldu “Öleceğiz” çığlıkları yankılanıyor

TÜRK Hava Yolları'na ait İstanbul -Hatay seferini yapan uçak, Hatay'a inişi sırasında lastiği patladı. Yolcular büyük bir faciadan dönerken, havaalanı gece yarısına kadar kapatıldı. Ocaklar hava yastığıyla uçaktan tahliye edilirken, Cemre Can Fırıncıoğulları, yaşadıklarını anlattı. "Öyle bir patlama oldu ki sanki uçak patladı" sanki diyen Fırıncıoğulları, "Kulaklarımda sabahtan beri sadece “Öleceğiz” çığlıkları yankılanıyor" ifadelerini kullandı.

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Hatay Havalimanı'na iniş sonrası lastiği patlayan, Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Hatay seferini yapan uçaktan tahliye edilen yolculardan Cemre Can Fırıncıoğulları, yaşadıklarını anlattı. Arkada oturan yolcuların uçağın kanadında da alev gördüklerini söylediğini, uçakta büyük bir panik yaşandığını söyleyen Fırıncıoğulları, “Kulaklarımda sabahtan beri sadece 'Öleceğiz' çığlıkları yankılanıyor” dedi. Fırıncıoğulları şöyle konuştu:

Önce bir patlama sesi geldi

- Saat 03.10 sıralarında uçak, iniş yaptığında bir patlama sesi geldi. Uçağın arkasından alevler çıkmaya başladı. Tekerlekler yanmış ayrıca arka tarafta oturan kişiler, uçağın kanadından da alevler gördüklerini söyledi. O anki korkuyla arkada oturan herkes, hızlı bir şekilde öne doğru koşmaya başladı.

Arkadaki kişileri resmen üzerimde gördüm

- 10 numaralı sırada oturuyordum. Arkadaki kişileri resmen üzerimde gördüm. Herkes öndeki kapıya gelmeye başladı. Bir alev söz konusu olduğu için uçaktaki elektrikleri kestiler. Elektrik kesilince daha büyük panik yaşandı. Uçağın kapısının açılmasını beklediler. Dışarıdan komut gelene kadar kapının açılması beklendi.

Sabahtan beri 'öleceğiz sesleri kulağımda

- Kapı açıldıktan sonra direkt iniş araçlarıyla değil uçağın acil iniş botlarıyla insanlar iniş yapmaya başladı. Kulaklarımda sabahtan beri sadece 'Öleceğiz' çığlıkları yankılanıyor. Çok korkunç bir andı.

Öyle bir patlama oldu ki sanki uçak patladı

- Öyle bir patlama oldu ki sanki uçak patladı. Kötü bir deneyimdi maalesef ama çok şükür ki uçaktaki kimsenin burnu bile kanamadan, sadece korku dolu anlar yaşayarak iniş yaptık. Sağ olsun personel, inişleri başarılı bir şekilde yaptırdı. Saat 04.00-05.00 gibi havalimanından çıkış yaptık.