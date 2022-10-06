İlişkideki bu hatalar aşkı öldürüyor sakın bunları yapmayın!

Bazen farkında olmadan yaptığınız davranışlar ilişkinize zarar verebilir, partnerinizin sizden uzaklaşmasına neden olur. İlişkinizde yaşadığınız ufak tefek sorunlarla bile artık mücadele edemez hale geldiyseniz bazı davranışlarınızı düzeltmeniz gerekir.

Abone ol

İlişkilerde sıklıkla karşılaşılan bazı davranışlar zamanla ilişkilerin sonlanmasına sebep oluyor. Eğer bu hatalı davranışların farkında olursanız ilişkinizin daha uzun sürmesini sağlayabilirsiniz.

Kadın ya da erkek bazen rahatsız eden bir şey olduğunda, karşı tarafla bu konuda yüzleşmekten kaçınır. Daha kötüsü olacağı korkusu ya da gereksiz alınganlık nedeniyle, rahatsız olduğu konuyu gündeme getirmek yerine oturup somurtur ve o günü mahvetmeyi tercih eder.

Susarak cezalandırmayın

Her ilişkide sorunlar yaşanabilir. Bu sorunları birbirinizi anlayarak ve dinleyerek çözmeniz gerekir.

Sorunlar karşısında konuşmamak, küsmek ya da partnerinizi susarak cezalandırmak aranızdaki gerginliğin daha çok büyümesine yok açar. Bunun yerine isteklerinizi ve düşüncelerinizi daha açık bir şekilde belirtmeniz gerekir.

Hakaret etmeyin

Partnerinize bilerek veya bilmeyerek kurduğunuz aşağılayıcı cümleler onun yıpranmasına ve kendini kötü hissetmesine sebep olabilir. Bu da sizden uzaklaşmasına neden olur.

Örneğin eşiniz ya da sevgiliniz iş temposunun yoğunluğundan dolayı bakımsız görünebilir. Bu durumda bunu dile getirmek ona ne kadar bakımsız ve çirkin olduğunu söylemek son derece üzücü olabilir. Partneriniz kendisine olan özgüvenini kaybedebilir.

Bu davranışınız ilişkinizin gidişatını temelden sarsabilir hatta ilişkinizi bitirebilir. Partnerinizdeki eksiklikleri aşağılayıcı cümleler yerine daha nazik bir dille söylemeyi öğrenmeniz gerekir.

Her şeyini eleştirmeyin

İlişkinizde partnerinizle ilgili hoşunuza gitmeyen birçok şey olabilir. Hoşlanmadığınız durumları eleştirel bir şekilde yıkıcı ve kırıcı olarak aktarmak partnerinizin üzülmesine sebep olabilir.

Partnerinizi sürekli eleştirmeniz kendisini eksik hissetmesine ve size yetemediğini düşünmesine sebep olabilir. Böyle olunca iki kişi arasında sağlıklı bir ilişki kurmak imkansızlaşır ve tartışmalar alevlenir. Bunun yerine daha yapıcı bir konuşma biçimi tercih edin.

Onu dinleyin

İlişkinizde sorunlar yaşadığınız zaman partnerizle bunu paylaşmalı ve onu dinlemelisiniz. Hemen kendinizi savunmaya geçmemelisiniz.

İlişkinizde denge kurabilmek için ortak çözüm önerileri üretmeniz gerekir. Partnerinizin duygularını anlayarak ve onunla empati kurarak hareket ettiğinizde aranızdaki sorunları daha kısa sürede çözebilirsiniz. Yangına körükle gitmektense, dinledikten sonra açık ve empati ile cevap vermelisiniz.