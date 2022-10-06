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Şaşırtan anlar! Evine girmek için günde 50 kez elektrik direğine tırmanıyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şaşırtan anlar! Evine girmek için günde 50 kez elektrik direğine tırmanıyor

İSTANBUL Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde yaşayan bir kadın günde en az 50 defa elektrik direğini kullanarak evine çıkıyor. Bir mahalle sakini 'Mahalleli olarak üzülüyoruz. İki yıldır buradayım düştüğü hiç görmedim' dedi.

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Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde yaşayan akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen bir kadın, birinci kattaki evine aydınlatma direğine tırmanarak çıkıyor.

Uzun yıllardır evine balkondan giren kadının günde birçok kez elindeki eşyalarla bu yöntemi kullandığı belirtiliyor. Mahalle sakinleri ise akli dengesi yerinde olmayan kadının tavırlarından rahatsız olduğunu ifade ediyor.

"Akli dengesi yerinde değil"

Kadının evine girmek için sürekli bu yolu kullandığını ifade eden mahalle sakini Emre Reyhan “Ablamızın akli dengesi yerinde değil. Mahalle arasında bu durumda olmasına sebep olana rivayetler var. İntihar eden kız kardeşini evde asılı olarak gördükten sonra bu hale geldiğini söylüyorlar. Sadece direği kullanarak evine çıkıyor. Kesinlikle kapı kullanmıyor. Dün polis arabası buradan geçerken onu direkte görüp hırsız zannetti. Biz hırsız olmadığı konusunda polisleri ikna ettik. Evinin önündeki küçük bahçeyle uğraşıyor. Mahallenin çocukları kadını kızdırdığı için onlara biraz sataşır. Biz sadece onun durumundan endişeliyiz. Mahalleli yemek, erzak ve ihtiyaçlarının karşılanması konusunda yardımcı olur. Normal apartman girişini kullanmıyor. Günde en az 50 defa direği kullanarak evine çıkıyor. Mahalleli olarak üzülüyoruz. Bundan sonra bakım evi gibi önlem gerekebilir. İki yıldır buradayım düştüğü hiç görmedim” dedi.

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