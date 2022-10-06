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Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

PRAG'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir araya geldi. Erdoğan ayrıca Macaristan Başbakanı Orban ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile de ayak üstü konuştu.

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 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı öncesi liderlerle bir araya geldi.

Toplantının yapılacağı Prag Kalesi'ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, fuaye alanında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de ayak üstü konuştu.

Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatına ilişkin sohbet sırasında Macron'a "Seni de alalım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra liderlerle aile fotoğrafı çekimine katıldı.

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