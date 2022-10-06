Dışarıdan yemeye son veren tarif: Patlıcan oturtma! Hem görüntüsü hem lezzeti sizi doyuracak

Oldukça lezzetli ve sağlıklı 1 sebze olan patlıcanla genelde evlerde. Hep aynı yemekler hazırlanıyor işte sizi bu sıradanlıktan kurtaracak olan harika 1 tarif patlıcan oturtma.

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Oldukça lezzetli ve sağlıklı bir sebze olan patlıcanla genelde evlerde hep aynı yemekler hazırlanıyor. Çoğunlukla yapılan yemeklerin arasında karnıyarık, patlıcan kebabı gibi yemekler bulunuyor.

İşte sizi bu sıradanlıktan kurtaracak olan harika bir tarif: Patlıcan oturtma. Peki patlıcan oturtma nasıl yapılır ve malzemeleri nelerdir?

Patlıcan oturtma tarifi malzemeleri: