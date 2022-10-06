Dışarıdan yemeye son veren tarif: Patlıcan oturtma! Hem görüntüsü hem lezzeti sizi doyuracak
Oldukça lezzetli ve sağlıklı 1 sebze olan patlıcanla genelde evlerde. Hep aynı yemekler hazırlanıyor işte sizi bu sıradanlıktan kurtaracak olan harika 1 tarif patlıcan oturtma.Abone ol
Oldukça lezzetli ve sağlıklı bir sebze olan patlıcanla genelde evlerde hep aynı yemekler hazırlanıyor. Çoğunlukla yapılan yemeklerin arasında karnıyarık, patlıcan kebabı gibi yemekler bulunuyor.
İşte sizi bu sıradanlıktan kurtaracak olan harika bir tarif: Patlıcan oturtma. Peki patlıcan oturtma nasıl yapılır ve malzemeleri nelerdir?
Patlıcan oturtma tarifi malzemeleri:
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2 adet bostan patlıcanı
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200 gr kıyma
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1 adet soğan
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2 diş sarımsak
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1 çay kaşığı biber salçası
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1 çay kaşığı domates salçası
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2 adet orta boy domates
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2 adet sivri biber
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4 yemek kaşığı zeytinyağı
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Tuz
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Karabiber
Patlıcan oturtma nasıl yapılır?
Patlıcan oturtma tarifi için; ilk olarak 2 adet bostan patlıcanın sap kısımlarını kesip patlıcanı şeritler halinde soyun. Patlıcanları 1 parmak kalınlığında halkalar şeklinde doğrayıp, tuzlu su içerisinde 10-15 dakika kadar bekletin. Sonrasında acı suyunu süzüp, patlıcanları iyice kurulayın.
Kuruladığınız patlıcanları kızgın yağ içinde fazla aşırıya kaçmadan kızartın. Kızaran patlıcanları kağıt havlu üzerine alıp yağını güzelce süzün.
Ardından geniş bir tavaya 4 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. 1 tane ince ince doğranmış soğan ve 2 diş sarımsak ekleyip, 1-2 dakika kadar kavurun. Sonrasında 200 gr kıyma koyup, rengi değişene kadar devamlı karıştırarak, kavurmaya devam edin. Kavrulan kıymanın üzerine 2 adet orta boy küpler halinde doğranmış domates ekleyip, hafif yumuşaklık kazanana kadar pişirin. En son olarak kıymalı harcın üzerine 1 çay kaşığı biber salçası ve 1 çay kaşığı domates salçası ilave edin. Kıymalı harcı 3-4 dakika devamlı karıştırarak, pişirmeye devam edin. Sonrasında damak tadınıza göre tuz ve karabiberi de koyup, karıştırın.
Orta boy bir fırın kabı içine kızaran patlıcanların yarısını bir sıra halinde yerleştirin. Üzerlerine kıymalı harcı eşit bir şekilde serin. Kıymalı harcın üzerine tekrardan bir patlıcan dilimi koyun. Patlıcan oturtmanın üzerine domates ve biber dilimleri yerleştirin. Tercihe göre yemeğin üzerine az miktar salçalı su hazırlayıp, dökebilirsiniz. Hazırladığınız patlıcan oturtma yemeğini önceden ısıtılmış 180 derece fırına verin. Yaklaşık 15 dakika kadar piştikten sonra pirinç pilavı ile sıcak olarak servise hazır hale getirebilirsiniz.
Patlıcan oturtma ne kadar sürede hazırlanır?
Bu tarifi hazırlamak için toplamda 45 dakika yeterlidir. Bu sürenin 10 dakikası hazırlık, 35 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 4 kişilik patlıcan oturtma için geçerlidir.