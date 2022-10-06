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Başörtüsü için anayasa taslağı pazartesi günü Erdoğan'da! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıkladı

Başörtüsü için anayasa taslağı pazartesi günü Erdoğan'da! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıkladı

"Başörtüsü için anayasa hazırlığı çalışmalarını pazartesi Cumhurbaşkanı’na arz edeceğiz" diyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Teklifimizi MHP ile ortak hazırlıyoruz, ortak imza ile Meclis’e sunulacak” dedi.

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Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü, başörtüsü düzenlemesini de içeren anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifiyle ilgili teknik çalışmalara başladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçevede, Anayasa hazırlığı çalışmalarımıza bugün başladık. Bu çalışmaları pazartesi tamamlayarak, Sayın Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Anayasa Değişikliği teklifi birkaç maddede olabilir. Bu teklifimizi MHP ile ortak hazırlıyoruz, ortak imza ile Meclis’e sunulacak” dedi.

Türkiye’de başörtüsü yasağı CHP zihniyetidir

Bakan Bozdağ, "Kılıçdaroğlu da seçime dönük stratejik bir adım attı. Yani endişeli olanların, korkuları olanların korkularını gidermeye dönük bir adım olarak görüyorum. Burada oy hesabı seçim hesabı çok net gözüküyor, samimi bir yaklaşım olarak ben bunu görmediğimi ifade ettim. Çünkü eğer öyle olsa seçime beş kala değil de onu daha erken zamanda daha geniş zamanda da gündeme getirilebilirdi. Stratejik bir adım. Türkiye’de başörtüsü yasağı CHP zihniyetidir” diye konuştu.

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