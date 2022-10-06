Öksürürken ciğeriniz sökülmesin bu formül öksürüğü anında geçiriyor!

Birden tutan gıcık öksürükten şikayetçiyseniz çözümü hemen ilaçlarda aramayın. Herkesin evinde besinlerle öksürüğü çabucak geçirebilen doğal şifa kaynaklarını internethaber.com okuyucularıyla paylaşıyoruz. Alerjiler, nefes darlığı, sigara tüketimi, soğuk algınlığı gibi pek çok nedenle gelişen öksürüğü geçirecek öneriler haberimizin devamında.

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Öksürük vücudumuzun uyaranlara karşı verdiği ani bir tepki. Öksürük, balgamlı-balgamsız ve kronik-akut olmak üzere iki farklı olarak gruplandırılıyor. Birçok insanın hayatını etkileyen öksürük krizleriyle başa çıkmanın yolları aslında evimizde bulunan besinlerde. Öksürüğü geçirmek için hangi ürünlerden yararlanmalı? Bu sorunun cevabı için haberimizi okumaya devam edin...

Öksürük nasıl geçer?

Öksürük ya da soğuk algınlığı olanlar için yeterli sıvı almak çok önemlidir. Oda sıcaklığındaki içecekler öksürük, burun akıntısı ve hapşırmayı hafifletebilir. Bunun için saf et veya tavuk suyu, bitkisel çaylar, kafeinsiz siyah çay, ılık su veya meyve sularının etkili olduğu görülmektedir. Başta yoğurt olmak üzere probiyotik bakımından güçlü gıdalar tüketmek öksürüğün hafiflemesine yardımcı olabilir.

Öksürüğe ne iyi gelir?

Bal

Tek başına bal iltihaplı bir boğazı rahatlatır ve öksürük sıklığını azaltabilir. Ancak bal botulizm riski nedeniyle 1 yaşın altındaki çocuklara verilmemelidir.

Kekik

Kekik mutfakta olduğu kadar tıpta da önemli bir yere sahiptir, öksürük, boğaz ağrısı bronşit ve sindirim sorunlarında yardımcı olabilir. Kekik içeren bir öksürük şurubu ya da bir fincan sıcak suya 2 çay kaşığı kuru kekik ekleyerek yapılan kekik çayı, 10 dakika demlendikten sonra süzülüp kullanılabilir.

Hatmi kökü

Hatmi kökü, öksürük ve boğaz ağrısının tedavisi olarak uzun süredir kullanılan bir bitkidir. Bitki, yüksek müsilaj içeriği nedeniyle öksürükten kaynaklanan tahrişi hafifletebilir. Müsilaj, boğazı kaplayan kalın, yapışkan bir maddedir. Kurutulmuş bitki veya torbalanmış çay olarak mevcut olan kökü sıcak suya koyduktan sonra sıcak ya da ılık olarak içmek etkili olabilir.

Ananas

Ananas içinde bulunan bromelain enzimi antienflamatuar ve mukolitik özelliklere sahiptir, balgamı parçalayıp vücuttan atılmasını kolaylaştırabilir. Bunun için meyvenin suyundan çok etinin yenilmesi daha verimli sonuçlar sağlayacaktır.

Tuzlu suyla gargara

Tuzlu su gargarası boğaz ağrısı ve ıslak öksürük için kullanılan destekleyici tedaviler arasında en etkili olanlardan biridir. Tuzlu su, boğazın arkasındaki balgam ve mukusu azaltır ve bundan kaynaklanan öksürük azalır.

Yarım çay kaşığı tuzu eriyene kadar bir bardak ılık suya karıştırmak gargara için yeterlidir. Tuzlu suyu ağzın arkasında birkaç dakika beklettikten sonra tükürmek gereklidir. Gargara öksürük düzelene kadar her gün birkaç kez tekrarlanabilir.

Asit reflü çok yaygın bir öksürük nedenidir. Reflüyü tetikleyecek gıdalardan kaçınmak, bu durumu ortadan kaldırmanın ve bundan kaynaklanan öksürüğü azaltmanın en iyi yollarından biridir. Her bireyin kaçınması gereken farklı reflü tetikleyicileri olabilir. Bunların belirlenmesi için bir hekime başvurmak çok faydalı sonuçlar verecektir.