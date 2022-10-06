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Akıl almaz ölüm! 2 otobüsün arasına sıkışan İETT şoförü hayatını kaybetti

Akıl almaz ölüm! 2 otobüsün arasına sıkışan İETT şoförü hayatını kaybetti

İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da 2 otobüsün arasında kalarak ağır yaralanan İETT şoförü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Gaziosmanpaşa Belediyesinin arkasında yer alan otobüs durağında park halindeki otobüsün radyatörüne su koymak isteyen İETT şoförü İrfan Tunç, aracın arkasına geçti.

Bu sırada otobüsün arkasında park halinde bulunan ve bilinmeyen nedenle hareket eden başka bir İETT otobüsü, İrfan Tunç'a ve önündeki araca çarptı. Her iki otobüsün arasında sıkışan Tunç, ağır yaralandı.

Diğer sürücüler tarafından kurtarılan Tunç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili arkadan çarpan otobüsün şoförü İ.T. gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olaya ilişkin incelemeleri sürüyor.

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