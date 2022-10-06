Kıvamını tutturamıyorum diye üzülme! Bu içli köfte tarifini acemiler bile becerecek!

İçli köfte yapılışının zahmetli ve zor olduğunu düşündüğümüzden gözümüzün korktuğu bir yemek çeşidi. Anadolu'nun bu köklü lezzetinden mahrum kalmayın diye içli köftenin en kolay tarifini sizler için hazırladık. Haydi gelin içli köfte nasıl yapılır birlikte bu enfes tarife bir göz atalım. İşte kolay içli köfte yapılışı...

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Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden içli köfteyi kabul edelim ki herkes kıvamını tutturarak yapamıyor. Ancak, sizin için paylaştığımız bu tarifle mutfakta acemi olanlar bile kolayca içli köfte hazırlayabilecek. İçinde enfes kıyma dolgusu, dışında tam kıvamında hamuruyla bu lezzete bayılacaksınız. Peki içli köfte nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Püf noktası var mı? Bu soruların cevabı haberimizde!

İçli köfte malzemeleri

İçli köfte hamuru için:

2 su bardağı köftelik bulgur

1 çay bardağı irmik

3 su bardağı sıcak su

1 çay bardağı un

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı biber salçası

Pul biber

Karabiber

Tuz



İçli köfte iç harcı için:

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 adet kuru soğan

250 gram kıyma

1 tatlı kaşığı biber salçası

Yarım su bardağı çekilmiş ceviz içi

1 tutam maydanoz

Kimyon

Karabiber

Pul biber

Tuz

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Kolay içli köfte nasıl yapılır?

İlk olarak içli köftemizin iç harcını hazırlayarak soğumaya bırakalım. Bunun için genişçe bir tavaya sıvı yağ alarak küçük küçük doğradığımız soğanları hafif pembeleşinceye kadar kavuralım.

Daha sonra kıymayı ilave ederek yaklaşık 5 dakika kadar kavuralım.

Kavrulan kıymaya baharatları ve biber salçasını ilave edelim. Güzelce karıştırıp 2-3 dakika daha pişirelim.

Son olarak ocağı kapatalım, ceviz ve maydanozu ilave ederek karıştıralım.

İç harcımızı ocaktan alarak soğumaya bırakalım.

İçli köfte hamuru için derince bir kaba bulgur ve irmiği alalım.

Üzerine kaynar suyu dökerek üzerini streç film ile kapalım. Bulgurlar şişene kadar yaklaşık 10 dakika bekleyelim.

Yumuşayan bulgurlara un, yumurta, biber salçası ve baharatları ekleyerek güzelce yoğuralım.

Yoğurma aşamasında hamur elinize yapışabilir bu nedenle yanınızda bir miktar su bulundurarak elinizi ıslatabilirsiniz. Püf noktalarının tarif altında detaylı olarak yazacağım.

Hamurumuz hazır olduktan sonra şekillendirme aşamasına geçebiliriz. Tezgaha yaklaşık 20 cm uzunluğunda streç filmi açalım.

Üzerine mandalina boyutunda köfte hamurundan yerleştirerek tekrar streç film ile üzerini kapatalım.

Merdane yardımı ile hamurumuzu ince bir şekilde açalım.

Açtığımız hamurun üzerindeki streç filmi alarak, yuvarlak bir kase ile daire şeklinde keselim.

Hamurumuzun ortasına bol olacak şekilde iç harcımızdan koyalım ve her iki yanından streç filmi kapatalım.

İçli köftemizi D şeklinde uç kısımlarından birbirine yapıştıralım.

Bütün köfteleri bu şekilde hazırladıktan sonra kızdırdığımız bol yağda kızartalım. Pişirme ile ilgili detaylı olarak yazının devamına yazdım ancak kızgın yağda pişirmek önemli, köfteler pişerken hafif şişecekler ve yağın yüzeyine doğru çıkacaklardır. Rengi de kızarmış ise bu durumda yağdan alabilirsiniz.

Tüm köfteleri kızarttıktan sonra sıcak sıcak servis yapalım. Afiyet olsun.

İçli köftenin püf noktaları neler?

Hamurunuzu yoğururken ve şekillendirirken elinizi ıslatmanız işlemi oldukça kolaylaştıracaktır. Yanınızda su bulundurmayı unutmayın.

Bulgurun şişmesi için yeterince zaman verin, acele etmemenizi öneririm. Eğer gerekiyor ise az miktarda daha su ekleyebilirsiniz.

Köftemizi şekillendirirken kullandığınız streç filmi her zaman düz bir şekilde bırakırsanız tekrar tekrar rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Köfte harcını ve hamurunu hazırladıktan sonra baharat ve tuzunu kontrol ederek damak tadınıza göre eklemeler yapmayı unutmayın.

Köfte hamurunu mümkün olduğunca ince açmanızı ve içerisine bol iç harcı koymanızı öneririm çok daha lezzetli olacaktır. Ancak bunun da bir sınırı var çok aşırı ince olursa yırtılabilir. Bir iki deneme ile doğru kalınlığı bulacağınıza eminim.