O iddialara son noktayı koydu! Selin Ciğerci'den eski kocası Gökhan Çıra'ya net mesaj: Venüs Uranüs ile üst üste binse yine..."

Magazin gündeminin en çok konuşalan çifti Fenomen Selin Ciğerci ve eski futbolcu Gökhan Çıra geçtiğimiz aylarda ikinci kez boşanmışlardı. Ayrılık sonrası yeni aşka yelken açan iki ünlü isim yeni sevgilileriyle de gündeme gelmeye devam ediyor. Gönlünü Sedef Bekiroğlu'na kaptıran Gökha Çıra'nın başka bir kadına attığı mesajların ifşalanmasının ardından Selin Ciğerci 'yeniden barışırlar' iddialarına eski kocasına gönderme yaparak net bir şekilde cevap verdi.

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2019'da nikah masasına oturan ünlü fenomen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, geçtiğimiz yıl eylül ayında sürpriz bir şekilde anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırmıştı. Ancak ikili ayrılığa daha fazla dayanmamış 16 Mayıs'ta ikinci kez evlenmişti. "Evlilik işini yine beceremedik" diyerek Ciğerci'den ikinci kez boşanan Gökhan Çıra ayrılık sonra gönlünü başka bir fenomen Sedef Bekiroğlu'na kaptırmıştı. Sevgilisi olduğu halde başka bir kadını evine davet eden ünlü ismin mesajlarının ifşalanmasının ardından eski eşi Selin Ciğerci 'yeniden barışırlar' iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile son noktayı koydu.

Gökhan Çıra'nın mesajları ifşa oldu

İkinci kez evlendiği Selin Ciğerci'den boşandıktan sonra bir diğer sosyal medya fenomeni Sedef Bekiroğlu ile aşk yaşamaya başlayan Gökhan Çıra, sevgilisi olduğu halde başka bir kadına attığı mesajlarla gündeme geldi.

"Rahatlıkta Gökhan Çıra gibi olun"

Yaptığı açıklamalarla, özel hayatı ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü isim Gökhan Çıra, Nil Buse Yılmaz isimli kadını evine davet etti. Genç kadından "Senin sevgilin yok mu?" cevabını alınca "Var Buse dövseydin" yorumunu yaptı. Nil Buse Yılmaz ise bu yazışmaları ifşalayarak "Rahatlıkta Gökhan Çıra gibi olun" demişti ve "Selin'i aldatmadığın kimse kalmadı kızcağız sonunda boşandı dayanamadı" ifadelerini kullanmıştı. Herkesi şoke eden mesaj ifşasının ardından eski eşi Selin Ciğerci sosyal medyada bir takipçisine verdiği cevap ile Gökhan Çıra'ya net bir mesaj gönderdi.

Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra'ya net mesaj

Bir dargın bir barışık ilişki yaşayan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra çifti geçtiğimiz aylarda ikinci kez boşanarak birlikteliklerini sonlandırmıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen olayda birçok sosyal medya kullanıcısı 'Nasılsa yine barışırlar' yorumlardında bulunmuştu. Gökhan Çıra'nın daha önce aldattığını itiraf ettiği eski eşi Selin Ciğerci bu iddialara daha fazla dayanamadı ve bir takipçisinin yorumuna cevap verdi. Ciğerci yaptığı yorumda, "Bütün gezegenler yer değiştirse, Venüs Uranüs ile üst üste binse yine barışmam" ifadelerini kullanarak eski kocası Gökhan Çıra'ya net bir mesaj gönderdi.

İşte Selin Ciğerci'nin o yorumu;