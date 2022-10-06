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44 yaşında ama genç kız gibi! Ayşe Hatun Önal ortaya çıktı son hali inanılmaz!

44 yaşında ama genç kız gibi! Ayşe Hatun Önal ortaya çıktı son hali inanılmaz!

Mankenlikle başlayan kariyerini şarkıcılıkla devam ettiren Ayşe Hatun Önal, geçtiğimiz yıl art arda kötü haberler almıştı. Önce babası Remzi Önal’ı, ardından annesi Şengül Önal’ı beyin kanaması nedeniyle kaybeden Ayşe Hatun Önal, uzun süredir ortalarda görülmüyordu. Ünlü şarkıcı, yaptığı paylaşımla sahalara geri döndü.

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1999'da Miss Turkey güzeli seçilen Ayşe Hatun Önal, 2000'lerin başında çalkantılı aşk hayatıyla magazin gündeminde yer alıyordu. 2003 yılında en büyük hayali olan müzik dünyasına, “Sonunda” adlı albümü ile adım atan Önal'ın albümünün çıkış parçası olan “Çeksene Elini”yle çok konuşulmuştu. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken ünlü şarkıcı geçen sene üst üste kötü haberler almış, bunalıma girdiği konuşulmuştu. Önal'dan yeni bir paylaşım geldi. 

"İyiyim, her şey yolunda"

Ayşe Hatun Önal’a yakın dostları ve menajerinin ulaşamadığı iddiası, geçtiğimiz aylarda herkesi şoke etmişti. Söz konusu iddiaların üzerine açıklama yapan Ayşe Hatun Önal, ; "İyiyim her şey yolunda. Hassasiyetiniz için çok teşekkür ederim" şeklinde cevap vermişti.

Makyajsız paylaşım geldi

Sosyal medyada, pek fazla paylaşımda bulunmayan Önal, bu defa kural bozarak son görüntüsünü takipçileriyle paylaştı. Makyajsız haliyle dikkat çeken 44 yaşındaki Ayşe Hatun Önal'ı görenler, 'Hâlâ çok güzel' yorumunda bulundu.

Ayşe Hatun Önal kimdir?

Ayşe Hatun Önal, 29 Temmuz 1978 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. Adana Borsa Lisesi'nden mezun olan Önal, Eskisehir Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nü 2. sınıftayken bıraktı. Anadolu Üniversitesi'nde okurken özel bir şirketin halkla ilişkiler sorumlusu olarak iş hayatına başlayan Ayşe Hatun Önal, 1999 yılında Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda Türkiye Güzeli seçilerek modellik hayatına başladı.

Uzun süre modellik yaptıktan sonra Can Gürzap'tan diksiyon dersleri alarak kariyerine sunuculukla devam etti. 2003 yılında en büyük hayali olan müzik dünyasına, “Sonunda” adlı albümü ile adım attı. Piyasaya çıkan albümünün çıkış parçası olan “Çeksene Elini”nin sözlerini de kendisi yazdı. 1.81 metre boyundaki sanatçı Aslan burcudur.

Albümleri:

Sonunda – 2003
Sustuysam – 2008
Çak Bi Selam – 2014
Güm Güm – 2015
Selam Dengesiz – 2017

Ödülleri:

2008 – Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri – En İyi Elektronik Müzik Albümü (Sustuysam)
2015 – Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri – En İyi kadın Pop Müzik Sanatçısı (Ayşe Hatun Önal)
2015 – Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri – En iyi Düet Şarkısı (Güm Güm)
2015 – İstanbul, Aydın Üniversitesi İletişim Ödülleri – Yılın En Popüler Şarkıcısı (Ayşe Hatun Önal)

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