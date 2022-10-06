9 aylık bebeğinin omurgasını kırarak öldürmüştü! İdam edilecek

ABD'nin Oklahoma eyaletinde yaşayan Benjamin Cole isimli bir adam 2002 yılında ağlamasını durdurmak için dokuz aylık kızının omurgasını kırmıştı. Kızının ölümüne neden olan babanın 20 yıl sonra, bu ay içinde idam edilmesi bekleniyor.

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9 aylık bebeğini omurgasını kırarak öldüren Cole'un avukatları, Cole’un zeka geriliği olduğunu iddia ederek başka bir temyiz başvurusunda bulundu. Avukatları Cole’un dış dünyayı algılayamadığını ve hareketlerinin sorumluluğunu alabilecek durumda olmadığını belirtti.

''Ne yaptığını bilmiyor''

Amerika Birleşik Devletleri’nin Oklahoma eyaletinde yaşayan Benjamin Cole isimli bir adam 2002 yılında dokuz aylık kızı öldürmüştü. Bebeğin sürekli olarak ağlamasından şikayet eden Cole, kızı Brianna Cole ağlamaya başlayınca bebeğin bacaklarından tutarak vücudunu geriye doğru bükmeye zorlamıştı. Dokuz aylık olan Brianna Cole, omurgası ikiye katlandığında kemiklerinin aortunu yırtması sonucunda ölmüştü. Cinayetin ardından Cole, video oyunu oynamaya geri dönmüştü. Af duruşmasında Brianna'nın amcası, Cole'un kızına ne yaptığını anlayamadığını söyledi.

Avukatları itiraz etti

Benjamin Cole’un avukatları kendisinin akli dengesinin yerinde olmadığı, suçunun farkında olmadığını ve dolayısıyla idamı da algılamayacağını söyledi. Avukatlar jürinin idam edilmeye uygun olup olmadığına karar vermesine izin verecek bir yeterlilik duruşması talep etti. Cole’un savunmasında psikolojik bir rahatsızlık ve çocukken aşırı istismara bağlı travmatik durumların altı çizildi. Muhtemelen tanımlanmış bir beyin lezyonunun ve çocukken aşırı istismar gibi diğer faktörlerin neden olduğu şizofreniden muzdarip olduğunu iddia ediyorlar. 20 Ekim’de idam edilmesi beklenen Cole’un bir üst mahkemede akıl sağlığının yerinde olmadığına ilişkin bir rapor yayınlanırsa idam cezası iptal edilebilecek.

Dişlerini postayla yollamış

Pittsburg İlçe Bölge Yargıcı Mike Hogan, Cole'un avukatlarının 'akli dengesi yerinde değil' açıklamalarını kabul etmedi ve Oklahoma Adli Tıp Merkezi'ndeki bir psikolog tarafından Cole'un idam edildiğini anlayabileceğine dair bilgiler aldıklarını söyledi.

Cole'un hücresinde gezindiği, fiziksel rahatsızlıkları olduğu ve "kendi dişlerini çekip annesine ve hukuk ekibine postaladığı" biliniyor.

Af talebi, Oklahoma Af ve Şartlı Tahliye Kurulu tarafından geçen hafta bire karşı dört oyla reddedildi ve yeterlilik davası reddedildikten sonra ekip, hakimin kararına itiraz edeceklerini söyledi.