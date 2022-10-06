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Ankara'da mide bulandıran olay! 6 çocuğu istismar etti birlikte yaşadığı kadın da yardım etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ankara'da mide bulandıran olay! 6 çocuğu istismar etti birlikte yaşadığı kadın da yardım etti

 ANKARA'nın Polatlı ilçesinde aralarında birlikte yaşadığı kadının çocuğunun da bulunduğu 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıs hakkında 400 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bazı suçlarda zanlıya yardım ettiği iddiasıyla birlikte yaşadığı kadın hakkında da 200 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Ankara'da Y.K. isimli şahsın, üvey çocuğu başta olmak üzere 4'ü erkek, 2'si kız toplamda 6 çocuğu istismar ettiği ortaya çıktı.

Savcılığın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde sanıklara ait evlerde yapılan aramalarda el geçirilen CD'lerde, mağdurlara yönelik istismardan görüntüler ortaya çıktı.

400 yıla kadar hapis istemi

Tutuklu sanık Y.K. hakkında, 'zincirleme olarak çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'çocuğa karşı cinsel amaçla cebir ve tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak,' 'tehdit' gibi suçlardan 400 yıla kadar; bazı mağdurlara yönelik suçlara yardım ettiği iddiasıyla da birlikte yaşadığı A.P. hakkında 200 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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