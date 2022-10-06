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Motorin ve benzine 24 saatte iki büyük zam geldi! Bitmedi bu gece daha büyük zam var

Motorin ve benzine 24 saatte iki büyük zam geldi! Bitmedi bu gece daha büyük zam var

Petrol fiyatlarındaki yükseliş sürerken, araç sahiplerine kötü haberler üst üste geliyor. Motorine 2 günde 2 lira 49 kuruş, benzine ise 1 lira 35 kuruş zam gelmişti. Zamların arkası kesilmiyor. Motorine bu gece yarısı bir büyük zam daha geliyor.

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Petrol fiyatlarındaki ani yükseliş sonrası akaryakıt ürünlerine zam yağmuru başladı. Petrol fiytaları düşerken pompadaki fiyatlara indirim yapmayan akaryakıt şirketleri, yükselişi gün gün fiyatlara yansıtmaşa devam ediyor. 24 saatte 2 lira 49 kuruş zam gelen motorine bu gece gelecek zamla birlikte 3 gün içinde 4 lira zam gelmiş olacak. 

İki gün üst üste kallavi zam geldi

5 ve 6 Ekim'de motorin ve benzin fiyatlarına kallavi zamlar geldi. 5 Ekim'de litre fiyatı motorinde 1 lira 10 kuruş, benzinde 62 kuruş arttı. 6 Ekim'de ise  motorine 1 lira 39 kuruş, benzine ise 74 kuruş zam geldi. Böylece motorine 2 günde 2 lira 49 kuruş, benzine ise 1 lira 35 kuruş zam gelmiş oldu.

Ama bitmedi! Bu gece yine zam var

Ama zamlar bitmedi. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece motorine daha büyük zam geliyor. Motorine bu gece yarısından sonra 1.50 TL zam bekleniyor. Böylece motorine 3 günde gelen zam 4 lirayı aşmış olacak. 

Güncel benzin ve motorin fiyatları...

İstanbul
Anadolu Yakası benzin fiyatı: 20,62 TL
Anadolu Yakası motorin fiyatı: 25,64 TL
Avrupa Yakası benzin fiyatı: 20,60 TL
Avrupa Yakası motorin fiyatı: 25,62 TL 

Ankara
Benzin fiyatı: 20,75 TL
Motorin fiyatı: 25,74 TL

İzmir
Benzin fiyatı: 20,74 TL
Motorin fiyatı: 25,77 TL

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