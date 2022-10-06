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Bahçesinde bulunan ağaçlara astı! Bakın kağıda ne yazdı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bahçesinde bulunan ağaçlara astı! Bakın kağıda ne yazdı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, yol kenarında bulunan bahçesindeki meyve ağaçlarına "Helaldir, yiyin" diye yazı asan vatandaş, davranışıyla takdir topladı.

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 Evinin bahçesinde meyve ağaçları olan Yaşar Demiral, yoldan geçenlerin meyvelerinden gönül rahatlığıyla alabilmeleri için "Dalından şeftali ve incir yemek helaldir, yiyin" diye yazı astı.

Bölgeden geçenlerden canı meyve çekenler olabildiğini dile getiren Demiral, "Bir çift geçiyordu bahçenin önünden, kadın hamileydi. Eşine şeftalilerin çok güzel olduğunu söyledi. Biz de bunu duyduk ve kendisine ikram ettik. Bu bizi çok sevindirdi, mutlu olduk. Bundan yana böyle bir şeye başvurduk." diye konuştu.

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