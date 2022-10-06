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Lukaşenko'dan flaş karar! Ürünlere zam yapılmasını yasakladı

Lukaşenko'dan flaş karar! Ürünlere zam yapılmasını yasakladı

BELARUS Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, bugün itibariyle ülkedeki herhangi bir ürüne zam yapılmasını yasakladı. Piyasadan çekilme girişimine karşı işletmeleri uyaran Lukaşenko, Snopkov'dan da fiyatları düşürmenin yollarını bulmasını istedi.

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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, bugün başkent Minsk'te ekonomik konuları görüşmek üzere gerçekleştirilen hükümet toplantısında yaptığı açıklamada, Belarus'ta fiyat artışlarına 6 Ekim'den itibaren bir yasak getirileceğini söyledi.

Resmi kurum Belarus Telgraf Ajansı'nın (BelTA) aktardığı habere göre, toplantıda enflasyonla ilgili acil konular dile getirildi. Lukaşenko toplantıda adil fiyatlandırmayı sağlamak için yapılan kontrol ve eylemlerin eksik olduğunu belirterek sert eleştirilerini dile getirdi.

"Yarından değil bugünden itibaren yasak"

Toplantının ardından Lukaşenko yasak kararını, "6 Ekim'den itibaren fiyatlara zam yapılması yasaktır. Yasak! Bugünden itibaren. Yarından itibaren değil, bugünden itibaren. Gün içinde fiyatları şişirmesinler diye. Dolayısıyla bugünden itibaren fiyat artışları yasaktır" sözleriyle duyurdu.

Belaruslu lider kararın nedenini, "Çünkü fiyatlar bir noktada aşırı yükseldi. Bugün hâlâ fahiş seviyede ve yükselmeye devam ediyor" sözleri ile açıkladı.

Piyasadan ayrılmaya çalışacaklara uyarı

Lukaşenko ayrıca, olası bir piyasadan ayrılma veya kapanma girişimine karşı da işletmeleri uyardı. Belarus lideri, "Herhangi bir mağazanın veya tesisin piyasadan ayrılmasından veya kapanmasından sorumlu tutulacaksınız" dedi.

Lukaşenko, bu talimatları ihlal eden, ihlallere katkıda bulunan veya dikkate almayanlar hakkında kararın savcılar ve Devlet Kontrol Komitesi tarafından verileceğini belirtti.

"Fiyatları düşürmenin yolunu bulsan iyi olur"

Lukaşenko son olarak Başbakan Yardımcısı Nikolai Snopkov'dan fiyatları düşürmenin yollarını bulmasını istedi. Lukaşenko, Snopkov'a "Fiyatları düşürmenin yollarını bulsan iyi olur" dedi.

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