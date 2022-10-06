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Bakan bir daha baktı! Pelin Karahan'ın son halini görenler inanamadı: "Sen nasıl 2 çocuk annesisin"

Bakan bir daha baktı! Pelin Karahan'ın son halini görenler inanamadı: "Sen nasıl 2 çocuk annesisin"

Kanal D'nin reyting rekorları kıran 'Kavak Yelleri' dizisinde hayat verdiği Aslı karakteri ile tüm dikkatleri üzerin çeken Pelin Karahan başarılı performansıyla adını geniş kitlelere duyurmayı başarmış ve izleyicinin gönlünde taht kurmuştu. 38 yaşındaki güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde bir derginin yeni sayısı için kamera karşısında geçti. Karahan’ın kırmızılar içindeki pozları sosyal medyayı salladı.

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Kavak Yelleri, Muhteşem Yüzyıl, Bir Zamanlar Kıbrıs gibi projelerde rol alarak izleyicinin büyük bir beğenisi kazanan ünlü oyuncu Pelin Karahan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri yine üzerine çekmeyi başardı. Son olarak bir derginin yeni sayısı için kameralar karşısına geçen ünlü isi, Kırmızılar içinde verdiği pozları Instagram hesabından da paylaşmayı ihmal etmedi. 

Paylaşımlarıyla kendine hayran bırakıyor

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerin başında yer alan ünlü oyuncu Pelin Karahan, 2014 yılında Bedri Güntay ile düyanevine girmişti. Bu evlilikten iki erkek çocuğu dünyaya getiren ünlü isim, doğum sonrası aldığı fazla kilolardan kurtulduktan sonra verdiği iddialı pozlarla sık sık gündeme geliyor ve paylaşımlarıyla kendine hayran bırakmaya devam ediyor. 

"Kim der iki çocuk annesi"

Son dönemde verdiği kilolarla gündemden düşmeyen 2 çocuk annesi ünlü oyuncu Pelin Karahan Instagram hesabından paylaştığı pozlarla ortalığı yaktı geçti. Kusursuz fiziğiyle, fit vücudu ve duru güzelliği takipçilerinden ile tam not alan Karahan, son olarak bir derginin yeni sayısının çekimleri için kamera karşısına geçti. Kırmızılar içinde objektiflere poz veren ünlü isim o fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum olarak gündem oldu. 38 yaşındaki oyuncunun takipçileri gönderinin altına, "Kim der iki çocuk annesi", "Çok güzelsin", "Kırmızı sana çok yakışıyor" gibi yorumlarda bulundular. 

İşte Pelin Karahan'ın kırmızılar içinde büyüleyen o pozu;

Pelin Karahan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

19 Ekim 1984 yılında Ankara'da doğan Pelin Karahan annesi tarafından Arnavut kökenlidir. Küçüklüğünü İzmir ve Ankara arasında geçiren ünlü oyuncu Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm Otel İşletmeciliği mezunudur.

Okul yıllarında oyunculuk alanında oldukça etkin olan Pelin Karahan ek iş olarak girdiği Erberk Ajans'a kaydoldu. Ajans aracılığıyla Çağan Irmak ile Demirdöküm reklam filmi çeken ünlü oyuncu oyunculuk kariyerine Kavak Yelleri dizisi ile başladı. 

23 Ekim 2011'de aşk yaşadığı Erdinç Bekiroğlu ile Barcelona'da evlendi 2013 senesinde boşandılar. Ardından ikinci evliliğini Bedri Güntay'la 2014 yılında gerçekleştiren Pelin Karahan şimdilerde 37 yaşında iki çocuk annesidir. 

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