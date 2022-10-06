Tokatçı'da Kemal Sunal'ın Eminesi'ydi Nazan Saatçi kimdir son haliyle şaşırttı!

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Tokatçı'da Emine karakterini canlandıran Nazan Saatçi, sinemaseverlerin beğenisi toplamıştı. Yolu Yeşilçam'dan geçen sanatçıların son halleri, nerede oldukları ve işleri merak ediliyor. Yeşilçam'ın güzellerinden Nazan Saatçi'nin değişimi de herkesi şaşırtıyor.

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Yeşilçam'ın duru güzellerinden, Kemal Sunal'ın sevilen filmi Tokatçı'da güzeller güzeli Emine'yi canlandıran Nazan Saatçi'nin son hali görenleri bir hayli şaşırttı. Şimdilerde 64 yaşında olan yıllara meydan okuyan sanatçı Nazan Saatçi hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı. Peki, Tokatçı filminin Emine'si Nazan Saatçi kimdir?

Yıllara meydan okuyor

Türk sinemasının ustalarından Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Tokatçı filminde Emine rolüyle tanınan Nazan Saatçi, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. 64 yaşındaki sanatçıya "yıllara meydan okuyor" yorumları yapılıyor.

Son halleri merak ediliyor

Tokatçı filminin televizyonlarda yeniden ekrana gelmesi, akıllara filmdeki ünlü oyuncuları düşürüyor. Usta oyuncuların şimdilerde nasıl göründüğü, nasıl bir yaşam sürdükleri merak konusu oluyor.

Nazan Saatçi kimdir?

Nazan Saatçi 1958'de Samsun'da doğdu. Saatçi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 1978 yılında İnci Gazetesi tarafından "sinema kraliçesi" seçilen Saatçi, 1983 yılında katıldığı Miss Asia Pasific yarışmasında ikinci oldu. Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı Tokatçı filmindeki Emine rolüyle tanınmıştır.

Nazan Saatçi'nin filmleri:

-Sessiz Karanlık

-Minyeli Abdullah 2

-Korkunun Bedeli

-Bir Zamanlar Kardeştiler

-Kahreden Kurşun

-Bıktım Her Gün Ölmekten

-Tokatçı

-Ölümsüz

-Baba Kartal

-Acılar ve Arzular

Tokatçı filminin konusu ne?

Osman, yanında ırgat olarak çalıştığı Hasan Ağa'nın kızı Emine'ye deliler gibi aşıktır… Bunu ağaya açıklayınca ağa öfkeden deliye döner. Ancak Osman ailesiyle birlikte kapısına dayanınca da yüklü miktarda başlık parası ister. Aşkından divane olan Osman yüzünden başlık parası arttıkça artar ve 600 bin liraya yükselir. Parayı biriktirmek için gurbete çalışmaya giden Osman tamamladığı başlık parasıyla köye dönerken soyulur. Dönüşte Emine'yi alamadığı gibi, toprakları elinden alınan babasının da ölümüne tanık olur. Tekrar şehire dönen Osman hem başlık parası biriktirmek, hem toprakları geri almak için çare aramaya başlar. İkinci İstanbul macerasında karşısına çıkan askerlik arkadaşı Şevket, ona kısa yoldan zengin olmasına yarayacak tokatçılığı öğretmeye başlar. Şevket'ten insanları ve hayatı tanımaya öğrenen Osman, ona saflığı ve iyiliği öğretecektir.

Kara komedi türünde olan film İstanbul'un Sarıyer ilçesinin Reşitpaşa mahallesinde çekildi.