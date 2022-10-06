Kıyafetlerinizi çamaşır suyu lekesi yüzünden çöp olmaktan kurtaran o yöntem...

Evimizde temizlik yaparken sık sık çamaşır suyu kullanırız. Hatta birçok kadın çamaşır suyu kullanmadan temizlik yapamıyor. Bazen de çamaşır suyu kullanırken kıyafetlerimize ister istemez sıçrıyor ve kıyafetimiz geri döndürülemez şekilde leke oluyor. Artık çamaşır suyu lekesi olan kıyafet çöp olmayacak.

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Temizlik yaparken kıyafetlerimize çamaşır suyu sıçramıştır. Sevilen kıyafetlere gelen bu lekeler kıyafetlerimizi bir daha kullanılamaz hale getiriyor. Kadınlar çamaşır suyu lekesinin çıkmayacağını düşünerek sevdikleri kıyafetleri çöpe atıyorlar veya temizlik kıyafeti haline getiriyorlar. Artık kıyafetlerdeki bu lekeyi çıkarmanın bir yolu var.

Renkli kıyafetteki çamaşır suyu lekesini çıkarmak için

Çamaşır suyu kumaşa değer değmez rengini değiştirir. Bu nedenle oluşan lekeyi çıkarmaya çalışmak imkansız olmasa da zordur. Koyu renk bir giysinin üzerinde birkaç küçük leke varsa, bu yöntemi deneyebilirsiniz. Berrak alkol (cin veya votka) ve bir top pamuğa ihtiyacınız olacak.

Top pamuğunuza biraz alkol sürün.

Hasarlı bölgeyi tutun ve alkole batırılmış top ile lekeyi ve çevresini ovalayın. Giysinin orijinal rengi ağartılmış alana yayılacaktır. Renk alana yayılana kadar sürmeye devam edin.

Soğuk suda iyice durulayın.

Büyük bir çamaşır suyu lekesi varsa, tüm giysiyi tamamen renklerden arındırabilirsiniz. Kumaşı tamamen çamaşır suyuna batırırsanız, tüm renklerden kurtulursunuz. Ancak çamaşır suyu durulamadan sonra bile etkisini sürdürür ve sonunda kumaşın çürümesine neden olur. Bu nedenle, hidrojen peroksit gibi ağartıcıyı nötralize edecek bir şey kullanmak gereklidir.

Beyaz kıyafetteki çamaşır suyu lekesini çıkarmak için

1 yemek kaşığı beyaz sirkeyi 2 su bardağı su ile karıştırın.

Lekeli alanın kir veya tozdan arınmış olduğundan emin olun. Temiz beyaz bir bez alın ve soğuk suya batırın, ardından lekeli bölgeyi silin.

Etkilenen alan aydınlanana kadar alanı sürekli olarak sürün. Giysilerinize istenmeyen zararlar verebileceğinden lekeyi sirke ile çok fazla ıslatmamaya dikkat edin.

Leke kaybolana kadar kurutma işlemini tekrarlamanız gerekir. Bunu yaparak, solüsyon ağartıcının kalıntılarını kaldıracak ve lekenin yoğunluğunu azaltmış olacaksınız.

Leke kalmadığında, sirkenin kokusunu ve kalıntılarını gidermek için çamaşırlarınızı düzenli olarak deterjanla yıkayın. Giysileri kurumaya bırakın veya kurutucunuza atın.

Yöntemler işe yaramadıysa,

Alkol ile rengi çamaşır suyunun değdiği alana yayabilirsiniz.

Tüm elbisenin rengini çamaşır suyu ile çıkarabilirsiniz.

Çamaşır kalemleri ile lekeli alanı boyayabilirsiniz.

Eski zamanlardaki gibi yama yapabilirsiniz.

Çamaşır suyu değen kıyafetlerinizi kumaş boyası ile boyayabilirsiniz. Kaynar suyun içerisine kumaş boyasını koyun daha sonra iyice karıştırıp lekeli kıyafetinizi bu suya bastırın. İyice bekletip durulayıp kurumaya bırakın. Leke kapanmış olacaktır.