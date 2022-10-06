Türkan Şoray kirpikleri hayal değil! Kirpik lifting yaptırmadan upuzun kıvrık kirpiklere sahip olmanın yolları

Çoğu kadınların upuzun kıvrık, bakışları süsleyen kirpiklere sahip olmak için bir sürü yol deniyor. Çünkü herkes kıvrık ve şekilli kirpiklerin bakışlara kattığı hipnotik etkinin hayranı. Nasıl daha gür ve dolgun kirpiklere sahip olabilirim diyorsanız bu yöntemleri not almanızı tavsiye ediyoruz.

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Kirpikler gözlere derinlik ve çekicilik katar. Gözlerin en güzel aksesuarları olarak ön plana çıkarlar. Kirpikleri uzatmak ve dolgun görünmelerini sağlamak için kadınlar pek çok yöntem denerler. Ancak onları beslemek ve uzatmak için etkili yöntemlerin düzenli olarak uygulanması gerekir.

Kirpiklere badem yağı sürebilirsiniz

İçermiş olduğu vitamin ve mineraller ile bademyağı, kirpiklerin hızla uzamasına yardımcı olur. Kıl köklerinin güçlenmesine destek olan badem yağı, kirpiklerde dökülmeleri de engeller.

Birkaç damla badem yağını pamuk yardımı ile kirpiklerinize uygulayın. Gözünüze temas ettirmeye özen gösterin. Her akşam kirpiklerinize badem yağı uygulayarak kısa zamanda kirpiklerinizin uzadığını fark edebilirsiniz.

Zeytinyağı her derde deva

Nemlendirme açısından çok zengin olan zeytinyağı, kirpiklerin uzamasına ve güçlenmesine de yardımcı olur.

2 tatlı kaşığı zeytinyağını kirpik fırçasına ya da pamuk çubuğuna batırarak her gece yatmadan önce kirpiklerinize sürmeyi deneyin. Sabah yüzünüzü yalnızca su ile yıkamanız yeterli olacaktır. Bu işlemi 2-3 ay yaparsanız sonuç alabilirsiniz.

Ve tabi ki hindistan cevizi yağı

Saç, cilt gibi her alanda en iyi nemlendirici hindistan cevizi yağıdır. Doğal bakım ürünlerinden biri olan hindistan cevizi yağı, kirpiklerde de güçlü bir uzatma etkisine sahiptir.

1 buçuk ay boyunca kirpiklerinize temiz bir maskara fırçası ile sürerseniz kirpiklerinizin ne kadar hızla uzadığına şahit olabilirsiniz.

Hint yağı ve portakal kabukları

Hint yağı oldukça keskin bir yağdır, ancak kıl köklerini uyararak uzamayı destekler. Bu sebeple hint yağını biraz zeytinyağı ile seyreltebilirsiniz.

İlk olarak portakal kabuklarını küçük bir kavanoza alın. Daha sonra 1-2 çay kaşığı hint yağı ve 1-2 çay kaşığı zeytinyağı ekleyin. Ardından kavanozu kapatarak bir gün bekletin. Dilerseniz portakal yerine limon kabuklarını da kullanabilirsiniz. Son olarak portakal kabuklarını yağdan çıkarın ve kirpiklerinize uygulayın. Bu işlemi düzenli aralıkla uygulayarak daha uzun kirpiklere sahip olabilirsiniz.

Kirpiklerinizi tarayın...

Kirpiklerinizi düzenli olarak taramalısınız. Bunu biten bir maskaranın fırçasıyla yapabilirsiniz. Bu sayede karışan ve içe doğru kıvrılıp kırılma yolunda ilerleyen kirpiklerinizi düzgün bir forma ulaştırabilirsiniz.

Göz makyajınızı iyice temizlediğinizden emin olmalısınız. Makyaj artıkları kirpik diplerinde kalabilir.

Göz kapaklarına ve kirpik hattına parmak uçlarıyla masaj yapmak o bölgedeki kan akışını hızlandırır. Bu sayede kökler daha iyi beslenir.

Kirpiklerinize hayat vermek için serum kullanabilirsiniz. Bu tarz serumları evde kendiniz de yapabilirsiniz. Doğal yağlar karıştırarak kendi yoğun bakım kürlerinizi yapabilirsiniz.