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Devlet Bahçeli'ye hakaret etmişti! Saadet'ten Ümit Çebi kararı

Devlet Bahçeli'ye hakaret etmişti! Saadet'ten Ümit Çebi kararı

Saadet Partisi, Genel İdare Kurulu üyesi Ümit Çebi'nin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sözleri nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı. Ümit Çebi'den de karara ilişkin ilk yorum geldi.

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Saadet Partisi’nde Genel İdare Kurulu üyesi Ümit Çebi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında çirkin ifadeler kullandı.

Çebi'den Bahçeli'ye ağır hakaret

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çebi, Bahçeli için “MHP genel başkanının bu ülkeye tek faydası çocuğunun olmamasıdır. ALLAH ne ederse güzel eder” ifadelerini kullandı. Çebi’nin çirkin sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı.

Saadet Partisi'nden açıklama: Disipline sevk edildi

Çebi'nin tepki çeken sözleriyle ilgili Saadet Partisi'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, Ümit Çebi'nin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevke dildiği belirtdili.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"'Önce Ahlak ve Maneviyat' diyerek yola çıkmış ve yarım asrı aşkın bir süredir de bu anlayışla yoluna devam eden Milli Görüş Hareketimizin ilkeleri ile asla bağdaşmayan açıklamalarda bulunan Ümit Çebi, Yüksek Disiplin Kurulumuza sevk edilmiştir.

Asla tasvip etmediğimiz, hiçbir insana söylenmeyecek ve hiçbir insanın da hangi sebeple olursa olsun kullanmaması gereken bu ifadeleri asla tasvip etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

Çebi'den açıklama!

Genel İdare Kurulu üyesi Ümit Çebi, Saadet Partisi'nin kararını değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından disiplin sevkine ilişkin açıklama yapan Çebi, ''Meydanlarda ve TV lerde milli görüşün tek partisi Saadet Partimiz hakkında illet, zillet ve hainlerle birlikte olma iftiralarında bulunan, MHP Genel Başkanı hakkında attığım bir tweet'ten dolayı genel merkezim tarafından, yüksek disiplin kuruluna verilmiş bulunmaktayım.'' ifadelerine yer verdi.

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