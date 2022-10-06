Doyurucu ve ekonomik humus nasıl yapılır parmaklarınızı yiyeceksiniz!

Akdeniz ve Ortadoğu mutfağının en meşhur lezzetlerinden humusu daha önce denemediyseniz harika bir tarifle karşınızdayız. Özellikle doyurucu bir lezzet arayanların imdadına yetişecek humus, lezzetli olduğu kadar ekonomik de. Öyleyse daha fazla beklemeden humus tarifinin yapılışına geçelim. İşte pratik humus tarifi...

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Türk ve Lübnan mutfağında oldukça sevilen bir meze olarak kendine yer edinen humus, oldukça sağlıklı bir yemek. Tarihi 12. yüzyıla kadar uzanan humus, nohut, tahin ve zeytinyağı ana malzemelerinden oluşuyor. Protein kaynağı, ekonomik üstelik enfes bu lezzeti sofranızdan eksik etmeyeceksiniz. Humus tarifinizin içerisine isterseniz damak tadınıza uygun farklı lezzetler de katabilirsiniz. Peki humus nasıl yapılır? Püf noktaları neler? İşte humus yapılışı...

Humus için ihtiyaç duyulan malzemeler neler?

2 su bardağı haşlanmış nohut

3 yemek kaşığı tahin

5 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

1/2 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet limonun suyu

1 çay kaşığı karabiber

1/2 su bardağı su

Humus nasıl yapılır?

Nohutları bir gece önce ıslatın ve ertesi gün suyunu süzüp temiz su ekledikten sonra, düdüklü tencere kullanıyorsanız 30 dakika, normal tencere kullanıyorsanız 1-1,5 saat haşlayın. Haşlanmış 2 su bardağı nohutu bir mutfak robotunun içine alın. Üzerine 2 diş sarımsağı, tahini, zeytinyağını, sıkılmış limon suyunu, şekeri, baharatlarını ve suyu ekleyip püre haline gelene dek robottan geçirin. Elde edilen humusu bir servis tabağına alıp üzerine zeytinyağı ve kırmızı toz biber gezdirip servis edin. Afiyet olsun!

Nohutun faydaları neler?

İçeriğindeki yüksek oranda lif ile günlük lif ihtiyacımızın önemli bir bölümünü karşılayan nohut , çözünebilir lif yönünden zengin olduğu için kalp hastalıklarının görülme riskini de azaltıyor. Bunun total kolesterol ve kötü (LDL) kolesterolünüzü azaltmaya yardımcı oluyor. Nohutun içeriğinde bulunan dirençli nişasta, ince bağırsakta sindirilmediği için kan şekeri seviyesini dengeliyor. Bu sayede insülin direncinin önlenmesinde olumlu etkisi bulunuyor. Nohut tüketiminin ardından vücudumuz kısa zincirli yağ asidi olan bütirat üretmeye başlıyor . Yapılan araştırmalarda , bütiratın hücre yenilenmesine yardımcı olduğu ve kolerektal kanser oluşumunu önlediği bulunmuş .