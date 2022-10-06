Soğuk havanın cildinizdeki etikisine inanamayacaksınız! Cildinizi kışa hazırlayın...

Cildimiz bizi dış faktörlere karşı bizi korur. Soğuk hava, kimyasallar, hava kirliliği cildi savunmasız hale getirir. En sık yaşanan sorunlar ciltteki aşırı kurumanın yarattığı hassasiyet, kaşıntı ve buna paralel bazı cilt sorunlarında artıştır. Kışın değişen hava şartlarıyla cildin ihtiyaçları da değişir.

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Mevsim geçişlerinde mevsimlere göre cilt bakım rutininizi değiştirmeniz gerekir. Kış aylarında artan soğuk, kuru hava cildin kurumasına sebep olabilir. Bu nedenle temizleme gücü daha nazik olan bir su bazlı temizleyiciye geçebilirsiniz. Cilt kuruluğu arttığı için de nemlendirici kreminizi biraz daha yoğun kıvamlı nemlendirici ile değiştirebilirsiniz.

Nazik temizleyiciler kullanın

Kışın cilt bakımı için daha nazik olan krem temizleyicileri tercih etmeniz, cildinizin kuru ve soğuk havadan dolayı tahriş olmasını azaltır. Köpüren veya salisilik asit bazlı temizleyiciler, kiri ve yağı çıkarmada harikadır, ancak diğer temizleyici türlerinden daha fazla kuruyan sülfatlar içerir. Temizleyici kremler, balzamlar ve yağlar, cildi nemli tutarken ve cilt bariyerini bozmadan cildi etkili bir şekilde yıkayabilir.

Nemlendirme çok önemli

Kış döneminde cildiniz kuruyacağı için daha fazla nem desteği sağlanmalıdır. Seramid ve hyalüronik asit içeren ürünler nem açısından iyi bir tercihtir. Alkol içeren ürün kullanımı, cildin kuruluğunu arttırabilir.

Ayrıca dudakları da nemlendirmek unutulmamalı.

Peeling işlemleri ölü hücrelerin atılmasını, gözeneklerin daha derinden temizlenmesini ve dolaşımın hızlanmasını sağlar. Bu yüzden haftada bir peeling yapabilirsiniz. Kış aylarında yoğun, tahriş eden peeling işlemlerinden uzak durun daha hafif ürünlerle cildi tahriş etmeden haftada bir kez bu uygulamayı yapabilirsiniz. Daha sonra nem veren serum ve maskeler kullanın.

Cilt ihtiyacınıza yönelik bir serum kullanmanız gerekir. Asit ve retinollerinizi daha rahat kullanabilirsiniz. Ayrıca yoğun nemlendirici kremler sivilce yapıyorsa fakat ince yapılı kremlerin de nemi az geliyor derseniz nemlendirici serumlar kullanabilirsiniz.

Güneş kremi kışın da sürülmeli

Güneş kreminin sadece yazın güneşli günlerde kullanıldığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. UVB ışınları azalsa da UVA ışınları aynı yoğumlukta yer yüzüne yansıyor. Kışın güneş koruyucu kullanımı ihmal edilmemelidir. Kayak tatilleri ve karlı havalar güneşin etkisinin daha yoğun hissedildiğini zamanlardır. Hassas göz çevresini bu havalardan korumak için gözlük takabilirsiniz.

Eller unutulmamalı

Ellerimiz çevresel faktörlere karşı daha duyarlıdır. Soğuk havalarda ellerinizin ne kadar tahriş olduğunu ve hatta çatladığını bilirsiniz. Kış aylarında eldiven kullanmayı ve bol bol nemlendirmeyi unutmayın.

Günün bütün yükünü taşıyan ayakların da bakımını ihmal etmeyin. Peeling yaparak ölü hücrelerden temizlendikten sonra bol, bol nemlendirin.