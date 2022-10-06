Boran Kuzum yeni filmi Hazine için bambaşka biri oldu! Görenler o olduğuna inanamadı!

Ünlü oyuncu Boran Kuzum yeni filmi Hazine ile izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. 4 Kasım'da vizyona girmesi beklenen filmin fragmanı yayınlandı. Bu zamana kadar rol aldığı projelerde canlandırdığı karakterlerden oldukça farklı bir karakterle izleyici karşısına çıkacak olan yakışıklı oyuncu Boran Kuzum'un değişimini görenler gözlerine inanamadı. İşte Boran Kuzumun yeni filmi Hazine için bambaşka biri olmuş dedirtten o değişimi...

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Vatanım Sensin, Saygı, Şahin Tepesi ve Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi dizilerle yıldızı parlayan yakışıklı oyuncu Boran Kuzum yeni filmi için kamera karşısına geçti. Fragmanı yayınlanan ve 4 Kasım'da vizyona girmesi beklenen Hazine filminde sıradışı bir karaktere hayat verecek olan Kuzum'un değişimi görenler gözlerine inanamadı ve tanıyamadı.

Boran Kuzum bambaşka biri oldu

Güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile tüm dikkatleri üzerine çeken Hazine filminin fragmanı yayınlandı. Yeni filmi Hazine'de Musa karakterine hayat verecek başarılı oyuncu Boran Kuzum'un değişimi ise olay oldu. Başrol oynadığı filmde izleyici karşısına bambaşka biri olarak çıkacak olan yakışıklı oyuncu Musa karakteri için saç stilini ve konuşma tarzını değiştirdi, görenler gözlerine inanamadı.

Hazine filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

4 Kasım'da sinemalarda olacak olan Hazine filminin ilk fragmanının yayınlanmasının ardında konusu ve oyuncu kadrosu dikkat çekti. Fragmanı ile büyük bir beğeni toplayan Hazine filminin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? sorusu internette araştırılmaya başlandı. Hazine filminin oyuncu kadrosunda "Çağlar Çorumlu, Boran Kuzum, Şükran Ovalı, Serkan Keskin, Aslıhan Gürbüz, Gürhan Altundaşar ve Hasibe Eren" gibi ünlü isimler yer alıyor.

"Hazine" filminin konusu ne?

Senaryosu Canbert Yerguz ve Burak Yerlikaya tarafından kaleme alınan ve çekimleri geçtiğimiz yıl Nevşehir’de gerçekleşen filmde; Annesini defnetmek için yıllar sonra doğup büyüdüğü kasabasına dönen devlet

memuru Mesut (Çağlar Çorumlu), annesine karşı son görevini yerine getirmek ve bir an önce İstanbul’a dönerek yarım bıraktığı gönül meselesini tamamlamak ister. Ama işler umduğu gibi gitmez. Mesut’un memleketinde planladığından daha fazla kalması gerekecektir. Bu esnada kardeşi Musa (Boran Kuzum) yüzünden katıldığı bir define kazısı sırasında yaşanan olayların tam ortasında kalan Mesut’un içine düştüğü talihsizlikler zinciri kara komik bir maceraya dönüşür.

İşte Boran Kuzum'un herkesi şaşırtan o değişimi;

Eser Yenenler'in imaj değiştirmesi olay olmuştu

Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi Prestij Meselesi de izleyici ile buluşmak için gün sayan projelerden biri. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile sık sık gündeme gelen filmde 'Şinasi' karakterine hayat verecek olan oyuncu Eser Yenenler'in de bıyık bırakarak imaj değişikliğine gitmesi geçtiğimiz günlerde sosyal medyada oldukça fazla konuşulmuştu. Hatta setten eve dönen ünlü ismi eşi Berfu Yenenler ile çocukları Kuzey tanıyamamıştı.

İşte Eser Yenenler'in o çok konuşulan değişimi;