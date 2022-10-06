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Nikos Anastasiadis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme çabası

Nikos Anastasiadis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme çabası

Avrupa Siyasi Topluluğu Liderler Zirvesi’ne katılan Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sohbet etmek için yoğun çaba sarf etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 AB üyesi ve 17 davetli ülkeyle beraber ilk kez toplanacak Avrupa Siyasi Topluluğu Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Prag'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede liderlerle baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı.

Toplantının yapılacağı Prag Kalesi'ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, fuaye alanında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir süre sohbet etti.

Zirvenin açılışı öncesinde ise ortaya dikkat çeken bir kare çıktı.

Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle görüşmesi esnasında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına yaklaşarak görüşmek istedi.

Anastasiadis'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için sarf ettiği çaba objektiflere yansıdı.

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