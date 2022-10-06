Bu kan grubundaki kişiler kas ve sinir hastalıklarına daha kolay yakalanıyor

Son yıllarda artan felç vakaları incelendiğinde, bazı kan gruplarının felç, kas ve sinir hastalıklarına yakalanma riskin daha yüksek olduğu ortaya çıktı. İşte bu hastalıklara diğer kişilere göre daha kolay yakalanabilen kan grupları.

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Koronavirüs salgılı ile beraber son yıllarda artan felç riski için A tipi kan grubu üzerinde duruluyor. Fakat uzamanlar, bu kan gruplarına sahip kişilerin başlangıçlı inme geçirme konusunda tedirgin olmamasını veya bu bulguya dayanarak ekstra tarama veya tıbbi testlere girmemesi gerektiğini söyledi.

Son yıllarda artan felç vakaları incelendiğinde, bazı kan gruplarının felç, kas ve sinir hastalıklarına yakalanma riskin daha yüksek olduğu ortaya çıktı. İşte bu hastalıklara diğer kişilere göre daha kolay yakalanabilen kan grupları.

Koronavirüs salgılı ile beraber son yıllarda artan felç riski için A tipi kan grubu üzerinde duruluyor. Fakat uzamanlar, bu kan gruplarına sahip kişilerin başlangıçlı inme geçirme konusunda tedirgin olmamasını veya bu bulguya dayanarak ekstra tarama veya tıbbi testlere girmemesi gerektiğini söyledi.

Felç geçiren insan sayısı arttı

Geçtiğimiz senelere göre felç olan insan sayısının arttığını söyleyen Nöroloji profesörü ve çalışmanın baş araştırmacısı Dr. Steven Kittner, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

A kan grubunun neden daha yüksek bir risk oluşturduğunu hala bilmiyoruz, ancak bunun büyük olasılıkla kan damarlarını oluşturan trombositler ve hücreler gibi kan pıhtılaşma faktörleriyle ve ayrıca tümü bir rol oynayan diğer dolaşımdaki proteinlerle bir ilgisi var. Kan pıhtılarının gelişiminde rol oynar.

Geçtiğimiz senelerde yapılan araştırmalarda, A kan grubuna sahip insanlarin, derin ven trombozu olarak bilinen bacaklarda kan pıhtısı geliştirme riskinin biraz daha yüksek olduğu sonucu çıkmıştı. Dünya sağlık örgütünün kayıtlarına göre dünyada her yıl 15 milyon kişiye inme iniyor. Bu da 40 saniyede 1 inme ya da günde 2 bin 200 inme demek olurken, yılda inme geçirenlerin 5 milyonu sakat kalmakta ve 5 milyonu ölmektedir.

600 bin kişi incelendi

48 çeşitli çalışmadan yaklaşık 600 bin sağlıklı insanın verilerini inceleyen Maryland Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, 7 bin felçli hastayla ilgili verileri analiz etti. Sonuç olarak, kan grubu A olan insanlarda yaklaşık 16 felçten birinin daha belirgin olduğunu tespit etti.

En düşük risk 0 kan grubunda

A kan grubunun diğer kan gruplarına kıyasla 60 yaşından önce oluşan felçler için yüzde16 daha yüksek risk oluşturduğu aktarılırken, 0 tipi kan grubuna sahip olanlar ise en düşük riske sahip olarak belirlendi.

Öte yandan yapılan araştırmalarda, B ve AB kan grubuna sahip olanların felç riski üzerinde çok az etkisi olduğu veya hiçbir etkisinin olmadığı ortaya çıktı.