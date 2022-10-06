Nane limonu hazırlayın! Grip mevsimi başlıyor...

Havaların giderek soğumasıyla birlikte bünyesin zayıf olan kişiler şimdiden şifayı kapmaya başladı. Ancak hızlı mevsim değişikliği, sadece bu kişileri değil, herkesi etkileyecek gibi görünüyor.

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Kış mevsimine yavaş yavaş yaklaşırken, havalar da artık kendini hissettirir derecede soğumaya başladı. Her ne kadar çoğunluk sıcak havaları sevse de, soğuğu seven de bir hayli kişi bulunuyor. Ancak soğuk havaların tek kötü yanı var, o da hastalık... Uzmanlar grip mevsiminin başladığını belirtirken gribe karşı alınacak önlemleri de tek tek sıraladı.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (Klimik), her sene dünyada yaklaşık 3-5 milyon kişiyi etkileyen, 250 ile 500 bin kişinin ölümüne neden olan grip mevsiminin başladığını açıkladı. Gribin influenza virüsünün sebep olduğu bir infeksiyon hastalığı olduğunu hatırlatarak bir dizi bilgilendirme yaptı ve vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Klimik tarafından yayınlanan Grip Bilgi Notu ile gribin nasıl bulaştığı, hastalık belirtileri, risk grupları, tedavisi, korunma yolları ile Covid-19 ile etkileşimi hakkında bilgiler aktarıldı. İşte Grip Bilgi Notu'nda yer alan ana başlıklar:

Grip nasıl bulaşır? Bulaşı nasıl engelleriz?

Grip virüsü damlacık yoluyla insanlara geçer. Öksürüp hapşıran kişi, virüs içeren çok sayıda damlacığı bu sayede etrafa yayar. Bu damlacıkların ağız, burun ya da gözlerimize ulaşması ile hastalık bulaşır. Bu sebeple gripli bir kişi virüsü etrafa yaymamak için öksürüp hapşırırken ağzını bir mendille, mendil bulamıyorsa kolları ile mutlaka kapatmalıdır.

Grip olduğumu nasıl anlarım?

Grip, ani başlangıçlı ateş, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı, burun akıntısı, kas ve eklem ağrıları ile ortaya çıkar. Ateş, eklem ve kas ağrılarının olmaması nezle gibi daha hafif seyreden diğer solunum yolu hastalıklarını akla getirir. Ateşin uzun sürmesi, koyu renkli balgam, göğüs ağrısı veya nefes darlığının eklenmesi grip virüsünün zayıflattığı akciğerlere bakterilerin ulaştığını düşündürür. Özellikle risk grubunda bulunan bağışıklık sistemi zayıf insanlarda bu durum tehlikeli olabilir. Mutlaka bir uzmana başvurulmalı.

Gripten nasıl korunulur?

Gribe yakalanmamak için sık el temizliği, sağlıklı beslenme, mevsime göre giyinme gibi dikkat edilmesi gereken önlemlerin yanı sıra özellikle risk altındaki kişiler için en etkili korunma yolu aşıdır.

Grip aşısı ne zaman yapılmalıdır?

Grip her yıl Ekim ayında başlayarak Aralık ayında artıp Nisan-Mayıs aylarını kapsayan dönemde sık görülür. Bu sebeple grip aşısının her yıl Ekim ayında yaptırılması oldukça önemlidir.

Neden her yıl aşı olmak zorundayız?

Açıklanan verilerden elde edilen bilgilere göre aşı içeriği her yıl yenilenir. Bu sebeple mevsimsel gripten korunmak için her yıl aşı olunması önerilir.

Aşının yan etkileri nelerdir?

Aşıya, aşı içeriğindeki maddelere karşı daha önce ciddi alerjisi gelişmiş olanlara grip aşısı yapmak oldukça sakıncalıdır. Grip aşısı felç yapmaz, kısırlığa neden olmaz, gebelerde de güvenle yapılabilir.

Grip aşıları Covid-19 aşıları ile birlikte yapılabilir mi?

Grip aşıları Covid-19'a karşı ülkemizde uygulanmakta olan aşılarla aynı gün veya herhangi bir zaman aralığında yapılabilir. Kişinin bir daha başvurmama olasılığına karşı sağlık kuruluşları, risk altında olup hem grip hem Covid-19'a karşı aşılanması gereken kişilere ilk başvurularında her iki aşıyı da uygulamalı. Covid-19 testi pozitif çıkan (belirtili veya belirtisiz) kişilerde grip aşısının ertelenmemesi tavsiye edilmektedir.