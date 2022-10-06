Apple'ın yeni cihazı iPhone 14'te sorunlar peş peşe geliyor

Dünyanın en büyük şirketleri arasında ilk sıralarda yer alan Apple, son olarak iPhone 14 cihazına piyasaya sürmüştü ancak iPhone 14'ün çıkmasından kısa bir süre sonra kullanıcılar peşpeşe yaşadıkları sorunları dile getirdi.

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Apple'ın eylül ayı başında tanıtıp piyasaya sürdüğü ve fiyatıyla dudak uçuklatan yeni cihazı iPhone 14 serisinin sorunlar yumağı olduğu ortaya çıktı. Ancak telefon her ne kadar çok kişi tarafından beğenilse de bir o kadar da telefona gelen olumsuz yorumlar bulunuyor.



Apple'ın son cihazı olan ve Eylül ayında tanıttığı iPhone 14 telefonu, başta fiyatı olmak üzere birçok farklı konu sebebiyle gündemden düşmemişti. Telefonun piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra kullanıcılar birer birer yaşadıkları sorunları dile getirmeye başladı.



Şarj sorunu

Bazı iPhone 14 Pro kullanıcıları, telefonlarının şarj olurken rastgele yeniden başladığını gözlemlediler.

Bir Reddit kullanıcısı, iPhone 14 serisinin piyasaya sürülmesinden sadece birkaç gün sonra rastgele yeniden başlatmalardan şikayet eden bir paylaşım dizisi yayınladı. Paylaşımdan kısa süre sonra başka iPhone 14 Pro sahipleri de yaptıkları yorumlarda benzer problemler yaşadıklarını bildirdiler.

Şarj olurken kendiliğinden açılıp kapanıyor

Bir başka kullanıcı, iOS 16.0.1 sürümündeki iPhone 14 Pro Max’inin şarj olurken her 10-20 dakikada bir kapanıp teniden açıldığınu söyledi. Bunun yanında mesajlar ve aramalar da kayıtlı kişilerden gelmiş olmalarına rağmen kaydedilmemiş numaralardan gelmişçesine görünüyordu.

Pazartesi günü ise mvdude kullanıcı ismine sahip Reddit kullanıcısı, hata hakkında şimdiye kadarki en ayrıntılı bilgiyi verdi:

Çıkış gününde iPhone 14 Pro’yu aldığımdan beri yeniden başlatmanın en az her gün olduğunu gördüm. Telefon şarj olurken oluyor. 16.0.1, 16.0.2, Anker’in bir kablosuz şarj cihazı ve PC’ye bağlı bir kablo ile bu sorun yaşanıyor. Telefonu birkaç şekilde kurmayı denedim: iPhone 12 Pro’mdan yeni telefona… Ancak her defasında hata verdi.

Şikayetler çoğalıyor

Apple, iPhone 14 Pro şarj sorunu ile ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı. Problemin ne kadar yaygın olduğu veya bir düzeltme olacak mı, ne zaman olacak konusunda bilgi vermedi.

Apple, geçtiğimiz günlerde de yeni iPhone 14 serisinin kamerasıyla ilgili şikayetlerle karşılaşmıştı. Gelen şikayetlere göre; kameranın ana merceği Snapchat, TikTok ve Instagram dahil olmak üzere bazı üçüncü taraf uygulamalarda fotoğraf veya video çekerken titriyor.

Apple, şimdi sadece artan fiyatlarla değil aynı zamanda yeni modellerindeki ve yazılım güncellemelerindeki sorunlarla da dikkat çekiyor.